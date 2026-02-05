蓋洛普民調：50%台灣人最憂心「政治」問題

▲蓋洛普（Gallup）4日公布一項全球民調，在107個調查國家中，只有9國把政治列為首要問題，其中台灣位居第一。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 蓋洛普（Gallup）4日公布一項全球民調，詢問世界107個國家的人們，2025年對他們的國家來說，面臨最重要的問題是什麼？結果有23％的受訪者認為經濟是最重要的議題，遙遙領先，排在第二的則是工作，但僅有10％的受訪者認為工作是最重要的議題。值得注意的是，調查中只有9個國家的民眾，認為政治是最重要的議題，台灣就是其中之一，且台灣有50％的受訪者最憂心政治，比例高出其他國家一大截。

針對這份最新全球民調，蓋洛普稱顯示出經濟焦慮是全球性問題，民調還發現收入越低的國家，越有可能認為經濟是最大問題，另外，GDP成長率雖被各國政府廣泛視為評估經濟發展的指標，但調查顯示各國的GDP成長率與民眾是否將經濟視為國家面臨的首要問題關係不大，影響民眾判斷的關鍵標準是自己的收入，這顯示人們評斷國家經濟是否健康時，並非看GDP成長率的新聞數據，而是取決於自己賺的錢能不能過上好日子。

調查同時發現年輕人對經濟的擔憂更為強烈，尤其在收入較高國家，年輕人和老年人之間的認知差距最為顯著，比如在紐西蘭，49％年輕人認為經濟是國家面臨的最主要問題，而這樣認為的老年人僅有26％，兩者差距達到23個百分點。

台灣憂心政治獨步全球

值得注意的是，107個國家接受調查的國家中，僅有9個國家的受訪者認為政治是國家面臨的首要問題，其中台灣又以50％比例遙遙領先，名列其後的分別是斯洛維尼亞的34％、西班牙的33％、美國的33％、韓國的31％、匈牙利的28％、孟加拉的22％、荷蘭的22％、芬蘭的20％；在高收入國家，受訪者認為政治是國家面臨首要問題的中位數比例為14％。

《Axios》報導指出，只有台灣在統計上顯著高於美國，這可能是因為台灣正面臨來自中國日益增長的政治壓力，中國並不承認台灣為一個國家。

另外，蓋洛普也指出，越是高度民主化國家的人民，越是願意批評自己的政府。且較富裕的國家通常提供更開放的政治環境，使得民眾對政府的批評更容易被接受，有時甚至成為政治健康的象徵。

