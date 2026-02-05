蓋洛普調查 5成台灣人憂心政治 全球居冠

民調機構蓋洛普4日發布的一項全球民調顯示，在107國中僅9國將「政治」列為首要問題，其中台灣比例高達50％，明顯高於他國。至於全球民眾2025年最關心的議題，莫過於經濟。

「您認為貴國目前面臨的最重要問題是什麼？」蓋洛普自1930年代以來，就一直向美國民眾提出類似問題，但這也是該機構首次就此問題，對全球受訪者進行調查。該機構表示，此問題的答案已被證明具有政治預測性，因為在美國，哪個政黨被認為更擅長解決「首要問題」，最終就會入主白宮。

蓋洛普在2025年3至10月期間，於107國各抽樣約1000名、15歲及以上受訪者，進行了具有全國代表性的抽樣調查。有23％民眾認為，經濟是本國最重要的議題，是「工作」、「政治」或「安全」比例的2倍以上。

調查顯示，在將政治或政府視為國家首要問題的比例上，台灣以50％居冠，其次為斯洛維尼亞的34％，美國與西班牙33％並列第3。美媒《Axios》指出，這顯示美國的政治兩極化加劇，民眾整體滿意度下降。

根據報告，有2個因素可以解釋這個現象：隨著社會日益繁榮，人們對高效率、透明治理的期望成長速度，超過了政府滿足這些期望的能力；較富裕的國家通常有較開放的民主環境，使得對政府的批評更易被接受、更公開，有時甚至成為政治健康的象徵。

民調報告也指出，與低收入國相比，高收入國的民眾，更有可能將政治視為國家面臨的首要問題。高收入國有14%的人認為，政治或政府是他們面臨的最重要議題，而中高收入國的比例為7％，低收入和中低收入國則為5％。

這些發現表明，當基本需求得到更充分保障時，人們的不滿往往會指向政府本身的表現。此外，對國家政治和政府的關注度，也會隨著家庭收入的增加而提高。