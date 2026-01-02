蓋牌難掩慘況！中國房價恐再跌40％ 房市危機料延燒至2030

首次上稿 01-02 22:24更新時間 01-03 05:42

〔編譯魏國金／台北報導〕《經濟學人》報導，中國政府竭力審查社群媒體上有關房市的負面消息，顯示官方對於一連串壞消息感到焦慮。儘管取得相關數據越來越不易，但管理顧問公司Enhance International近期報告推測，中國非新建屋的售價雖已跌至10年低點，仍有進一步暴跌40%的空間，中國的房市危機恐一路延燒至2030年。

報導說，去年12月，中國上海、北京要求網路平台整治唱衰房市的貼文，導致數萬帳號被封，房仲公司被施壓對負面數據保密，此前，中國兩家最有權威的民營房市數據供應商停止提供每月房屋銷售數據，稱此舉是依據政府命令。

官方的焦慮源於接續爆發的壞消息。有國資背景的房地產巨頭萬科陷入違約邊緣，以樓地板面積計算，新屋銷售已從2021年的最高點腰斬，新住宅建設下滑近4分之3，投資則縮減3分之1。

然而，最令人憂心的還是房價。投資銀行麥格里集團首席中國經濟學家胡偉俊(Larry Hu)統計，至2021年的過去10年，房價上漲的85%已蒸發，相較2007年美國房市崩盤，僅蒸發1996年至2006年房價上漲的47%。

投資人迫切想了解，房價還會進一步跌多少，以及會跌多久。房市危機對中國的金融業影響深遠，許多銀行持有的抵押品都是房地產，這意謂隨著房價下跌，其資產價值也會縮水。國有資產管理公司與保險公司也是房地產的主要投資人。

報導說，由於近期對相關資訊的管制，以及現有數據的缺陷，回答上述問題並不容易。中國政府的基準是70大主要城市的房價指數，然而該統計可能低估，因為數千個衝擊最嚴峻的較小城市被排除在外。

在缺乏可靠數據下，投資人只能依賴專家推測。Enhance International近期報告分析4個代表性大城的現有房價租金比(Price-to-rent ratios)，並對未來5年前景提出悲觀看法。該顧問公司認為，儘管非新建屋價格已跌至10年低點，但仍有進一步下跌40%的空間，而更令人憂慮的是，中國的房市危機恐持續至2030年。

是什麼導致如此長期的跌勢？一個原因是地方官員的介入。為了避免價格突然崩盤，並盡量減少社會緊張，他們通常會限制新屋的折扣幅度。想像一下，一名剛支付全額的買房者發現隔壁以40%折扣出售房子，這會有多沮喪，然而此舉將扭曲市場訊號，放緩中國3000萬間待售房屋的銷售速度。

