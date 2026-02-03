蓋茲因「俄羅斯女孩」染性病? 艾普斯坦檔案再爆料 發言人回應了…..

微軟創辦人比爾·蓋茲。 圖：取自Bill Gates臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》報導，當地時間 1 月 30 日，美國司法部公佈超 300 萬頁艾普斯坦案相關檔，其中一批來自疑似艾普斯坦帳戶的郵件聲稱，微軟聯合創始人比爾·蓋茲與「俄羅斯女孩」發生性關係後，曾試圖向妻子梅琳達隱瞞自己患上性病的事實。

其中一封疑似艾普斯坦發給自己帳戶的郵件顯示，這位已故的性犯罪者還因蓋茲終止 2 人的往來而心生不滿。

郵件中寫道：「更過分的是，你後來還眼含淚水懇求我，讓我刪掉所有關於你患上性病的郵件、你讓我幫你弄抗生素偷偷給梅琳達服用的請求，還有你對自己生殖器的描述。」

據眾議院監督委員會最新公布的文件顯示，前白宮首席策略師、川普親信班農（Steve Bannon）早在2018年便與艾普斯坦保持密切聯繫。 圖：取自「X」@akafacehots

另一封郵件寫道：「我曾受人所托，還錯誤地答應參與諸多事情，這些事輕則有違道德，重則觸犯倫理……從幫比爾獲取藥物，以應對他與俄羅斯女孩發生性關係帶來的後果，到為他與已婚女性的秘密幽會牽線搭橋，甚至還被要求為橋牌比賽提供阿德拉（一種中樞神經興奮劑）。」

蓋茲的發言人回應稱，這些指控「完全荒謬且純屬捏造」，並補充道：「這些檔案唯一能證明的，就是艾普斯坦因無法與蓋茲維持往來而心生不滿，以及他為構陷、詆毀蓋茲不擇手段。」

此外，新公開的多封郵件中均出現了特斯拉創始人兼億萬富翁馬斯克的名字，顯示在艾普斯坦 2008 年在佛羅里達州承認教唆未成年人賣淫罪名後，馬斯克仍與他有過長期郵件往來。

美國商務部長盧特尼克。 圖：翻攝自盧特尼克Ｘ

美國商務部長盧特尼克的名字也出現在了這批最新公開的檔中。檔顯示，2012 年末，艾普斯坦的助理格羅夫與盧特尼克有過一封郵件往來，二人商討了盧特尼克與家人乘船途經加勒比海時，前往艾普斯坦的私人島嶼共進午餐的可能性。

而這些郵件內容，與盧特尼克 2025 年在《紐約郵報》播客採訪中所表述的立場相悖，當時他在採訪中稱，自己僅與艾普斯坦見過一次面。

美國商務部發言人對此表示：「盧特尼克部長與艾普斯坦的交集十分有限，且所有接觸均有其妻子在場，他從未被指控有任何不當行為。」

此前美國國會以壓倒性票數通過的《艾普斯坦檔案透明法》規定，需在去年 12 月 19日前披露艾普斯坦案全部檔案，而此次公開距離披露的最後期限已過去一個多月。

川普過去曾多次與艾普斯坦見面，遭質疑是否真的參加過「蘿莉島」 圖：翻攝自 X @mjfree

截至目前，這批文件並未披露太多關於艾普斯坦與美國總統川普關聯的新資訊，卻曝光了他與一眾權勢人物的往來，其中包括美國前總統柯林頓、英國前駐美大使曼德爾森勳爵、馬斯克、蓋茲等人。

川普政府最初曾拒絕公開所有艾普斯坦相關檔，後在兩黨聯合施壓下妥協，施壓方甚至包括共和黨右翼的川普盟友。美國司法部則堅稱，此前無法在去年 12 月 19 日前完成全部檔案公開，是因為需要對文件進行梳理、隱去相關資訊，以保護受害者。

布蘭奇稱，美國司法部對所有出現在影像、視頻中的女性相關資訊均做了隱去處理，只有艾普斯坦的核心同夥麥克斯韋爾除外，「我們未對任何男性的影像資訊做隱去處理，除非在隱去女性資訊時，無法避免地會涉及男性。」

美國國會持續追查艾普斯坦(左)案件相關文件與證人，讓總統川普蒙上「艾普斯坦陰影」。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackson

針對批評者指責政府數月來一直隱瞞檔案公開的行為，民主黨人指責司法部仍在隱瞞部分相關材料，稱艾普斯坦的全部相關檔實際多達 600 萬頁。

眾議院監督委員會民主黨首席成員加西亞表示：「川普及其領導的司法部如今明確表示，他們打算隱瞞約 50% 的艾普斯坦相關檔，卻還聲稱已完全遵守法律規定。這一行為令人髮指，也讓人深感擔憂。」

