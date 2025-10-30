蓋茲淡化暖化危機 川普借題發揮稱戰勝氣候變遷騙局

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）在億萬富翁慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）表示全球暖化不會毀滅文明之後，美國總統川普今天宣稱，他在所謂的氣候變遷「騙局」上取得勝利。

川普在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「我（我們！）剛剛在氣候變遷騙局之戰取得勝利。比爾蓋茲終於承認自己在這個問題上大錯特錯。」

微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茲本週在長篇備忘錄中指出，氣候變遷「不會導致人類滅亡」，被視為這位70歲富豪的重要立場轉向。

蓋茲還說，雖然氣候變遷會帶來「嚴重」後果，但「在可預見的未來，人們仍能在地球大部分地區生存並繁榮」。

他認為，處理全球疾病和貧困問題，將有助為最貧困地區的人們應對暖化世界做好準備。

蓋茲承認，批評者可能會指責他虛偽，因為他的碳足跡很大，或者認為這份備忘錄是「一種狡猾的方式，意在表明我們不應該認真對待氣候變遷」。

但他指出，迄今已在減排方面取得重大進展，並對未來科技進一步減排抱持樂觀態度。

川普長期對環境議題持懷疑態度，並在9月聯合國大會演講中抨擊氣候變遷是「有史以來最大的騙局」。這位共和黨人2024年勝選後重掌政權，1月起已大幅撤回綠色政策。（編譯：鄭詩韻）1141030