蓋茲陷淫魔案 前妻：喚起27年極痛回憶 他要自己說清楚

現為慈善家的梅琳達3日出面就前夫比爾蓋茲與已故艾普茲坦生前的性醜聞發表，表示痛苦日子已經置之腦後。圖為梅琳達與蓋茲2017年尚未離婚時在法國出席活動。(路透)

梅琳達蓋茲(Melinda French Gates)表示，前夫比爾蓋茲(Bill Gates)與已故「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)之間的最新指控細節曝光，再度勾起她在長達27年婚姻中經歷的「極其痛苦的時期」，同時也讓她更加慶幸自己已經「遠離那一切骯髒而混亂的過去」。

紐約郵報報導，這位61歲的慈善家於2021年與微軟共同創辦人比爾蓋茲離婚。隨著上周新一批與艾普斯坦相關的文件公開，其中涉及對蓋茲的爆炸性指控，梅琳達3日也首度公開談及此事對她造成的影響。

她在周二接受NPR(全國公共廣播電台)的「歪卡」(Wild Card)播客節目訪問時坦言，「每當這些細節再次被提起，對我個人來說都非常困難，因為它們會喚起我婚姻中一些非常、非常痛苦的回憶。」

她補充道，「我已經走過來了。我是刻意將那些事情放下，然後繼續往前走。」

最新公開的文件中，包含艾普斯坦於2013年的一項說法，聲稱身為全球最富有人士之一的蓋茲，曾要求顧問為他準備治療性病的藥物，以「處理與俄羅斯女孩發生性行為後的後果」。

艾普斯坦甚至暗示，蓋茲曾試圖在當時妻子毫不知情的情況下，偷偷讓她服用抗生素。

對此，蓋茲的發言人強烈否認相關指控，形容其「完全不實且令人不安」，並指出這正顯示這名已故性犯罪者企圖「設局陷害並誹謗」他的名人朋友。

儘管如此，梅琳達表示，這些指控以及多年來陸續浮現的相關事件，仍令她感到「難以置信的悲傷」。她說，「還有哪些疑問尚未被回答，那是那些人，以及我前夫需要面對的事情，而不是我。」

她再次強調，「我真的非常慶幸自己已經遠離那一切骯髒的混亂。」

在離婚後辭去比爾與梅琳達・蓋茲基金會共同主席一職的梅琳達，也表示自己難以想像艾普斯坦的指控者曾經歷過的創傷。她說，「我帶著自己的悲傷，看著那些年輕女孩，只能想著，『天啊，這些事情怎麼會發生在她們身上？』」

她接著說，「我必須離開那段婚姻，我也選擇離開。至少對我而言，我已經能夠繼續自己的人生。我也衷心希望，那些如今已成為女性的受害者，能夠獲得某種形式的正義。」

比爾與梅琳達於1994年結婚，並共同創立蓋茲基金會，至今已投入超過1000億美元於全球慈善事業。兩人於2021年宣布離婚，表示已不再相信能夠「繼續一起成長」。

梅琳達之後曾指出，蓋茲與艾普斯坦的會面，是導致婚姻破裂的重要因素之一，並坦言這段關係令她深感不安。

而蓋茲本人過去則多次強調，他與艾普斯坦的接觸僅限於慈善相關事務。其發言人也再度抨擊最新指控為「荒謬至極且完全不實」，並表示，「這些文件唯一顯示的，是艾普斯坦因無法與蓋茲維持關係而心生挫敗，以及他為設局陷害與誹謗不惜採取的手段。」

