蓋AI中心 微軟接手鴻海威州廠地

微軟（Microsoft）位於美國威斯康辛州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）的土地開發案，26日獲得當地官員的一致批准，核准其在現有設施附近增建15座資料中心。這片廣達900萬平方英尺的用地，正是先前鴻海集團未能兌現設廠承諾的原址。

根據文件顯示，微軟此項擴建計畫的應稅價值預估超過130億美元（約4096億台幣），並包含三個擬建的變電站。這項龐大的基礎建設布局，旨在大幅提升微軟的運算能力，以消化來自OpenAI及其他客戶對人工智慧的強勁需求。在全球生成式AI競賽中，微軟正與亞馬遜、谷歌及甲骨文展開激烈角逐，競相建設配置輝達晶片的資料中心。

廣告 廣告

該用地曾是鴻海在2017年美國總統川普第一任時，承諾投資100億美元並創造1.3萬個職位的指標性項目，但隨著鴻海計畫縮水，截至2023年僅在該州雇用約1000人，使地方政府背負逾2.5億美元的基礎建設債務。微軟的進駐為當地財政帶來了轉機，預計將成為當地最大雇主。

針對部分民眾擔憂資料中心僅能提供臨時性工作，當地村主委反駁了資料中心僅提供短期工作的說法，他表示，該工程將讓建築工人有長達10年的穩定工作，並強調，該地將建設成為規模領先全球的超級電腦基礎設施。

相較於鄰近的喀里多尼亞村（Caledonia）因居民反對而終止計畫，蒙特普萊森村官員與多數屋主對微軟的擴張表示歡迎。針對水資源耗損的隱憂，社區發展總監指出，15座新資料中心的每年用水量將控制在鄰近拉辛市提供的840萬加侖上限內。目前，微軟已獲准提交最終土木工程計畫並申請建築許可。