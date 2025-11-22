蓮之尚義追思活動白河義民廟忠義碑前登場 百人手持蓮花緬懷義民精神

南市店仔口文教協會於白河區詔豐里義民廟忠義碑前舉辦蓮之尚義追思」活動，百人手持蓮花緬懷義民精神。（記者李嘉祥攝）

為傳承白河義民文化、凝聚社區向心力，台南市店仔口文教協會22日於白河區詔豐里義民廟忠義碑前舉辦「蓮之尚義追思」活動，由臺南市政府文化局指導，並由白河區公所、頂山宮管理委員會、祭祀公業張鑑公、三所國小及多個宮廟與社群團體共同辦理，吸引民眾、在地學童與地方仕紳近百人參與。

1832年張丙反清事件起源於嘉南旱災、禁運白米，白河詔豐里蒙受兵禍，隔年陳如川等人結合當地居民清理戰場，拾得101具遺骸，集體安葬並豎立「忠義碑」悼念；為彰顯白河民眾仁心義舉，足為當世典範，店仔口文教協會取得文化局「城垣文化」計畫補助，規劃「蓮之尚義」系列活動，於4個月內辦理唸謠教唱、歷史場景走讀、民間傳說講座、青銀共作等沉浸式體驗及追思活動。

「蓮之尚義」追思活動自三應公廟出發至義民廟忠義碑，包含鑼鼓陣、尚義旗手及挑擔隊伍、國小學生與社區居民，抵達前以人龍傳遞方式象徵傳承義民精神，展現地方文化深厚的歷史底蘊；文教協會巧妙設計「義福畫共創」，邀民眾與學童現場共同創作，以藝術方式寓意土地與人民的連結，也象徵百義同心、守護家園；百名參與者手持蓮花，與白河國小及竹門國小學童共同「謠唱追思」，期讓義民歷史不再只是刻板的記憶，而是能被聽見、理解與代代傳承。

南市客委會副主委黎燕玉、南市議員趙昆原、白河區公所主任秘書陳俊榮、頂山宮主委林宗輝、祭祀公業張鑑公理事長張賜、玉豐社區理事長鄭翔中、白河國小校長楊淑敏、竹門國小校長簡辰全、成功大學人文社會科學中心陳志昌教授等均到場參與。

知名偶戲團長蘇俊穎也操作傀儡戲，以田都元帥踏四方為現場來賓祈福，精湛演出博得滿堂彩，也展現藝術文化氣息；在「福氣蓮連」儀式中，參與者依序將手中的蓮花環繞義塚放置成圓，象徵福氣循環不息，亦代表所有對地方付出的義民精神永續流轉；活動尾聲主辦單位分送平安飯與紅龜粿，寓意「保平安、五穀豐收、福氣帶回家」，為追思儀式畫下溫暖且圓滿的句點。

台南市店仔口文教協會理事長石揚業感謝各單位支持讓活動順利舉辦，也期盼透過儀式、藝術與教育結合方式，讓民眾與孩子們更深刻理解悲憫、尚義的奉獻精神，未來會持續推動在地文化扎根，使「忠義」成為凝聚社區的重要文化力量，也歡迎民眾加入協會會員，共同關注文史教育議題。