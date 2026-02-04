蓮心園基金會歲末圍爐 邀社區獨老與憨慢孩子吃溫馨團圓飯

蓮心園基金會歲末感恩圍爐，董事長張田黨邀社區獨居長者與中心憨慢孩子一起吃溫馨團圓飯並發放紅包。（記者李嘉祥攝）

農曆新年腳步近，為讓常住機構的憨慢孩子感受過節團圓氣氛，蓮心園啟智中心4日特於後壁區舉辦歲末感恩圍爐活動，席開50桌，並邀蓮心園送餐服務及周圍社區的獨居老人與蓮心園憨慢孩子圍爐同樂；活動中也安排弦樂樂團、蓮心園憨慢孩子舞蹈表演及歌唱表演，讓蓮心園院生與獨居長者度過溫馨團圓時光。

南市社會局長郭乃文、後壁區長李至彬、東區區長黃炳元出席關心；蓮心園董事長張田黨及明清淨心發展協會理事長並分別送給獨居老人紅包。

蓮心園社會福利基金會自成立起持續從事獨居失能老人送餐服務迄今，目前每天送餐數量約有90份，遍及大新營區後壁、白河、東山及柳營等四區；有些老人獨居在山區或偏遠地方，每天靠著中午便當為生，所以不管刮風下雨，送餐志工都會準時送達，讓老人家不致挨餓；而每年農曆春節前夕，蓮心園基金會會依例舉辦「圍爐餐會」，今年邀請後壁、東山、柳營及白河等長期接受送餐服務的獨居長者與啟智中心的憨慢孩子一起圍爐活動，讓獨居長者也能感受到年節團聚的溫馨氣氛。

蓮心園董事長張田黨表示，蓮心園致力關懷偏鄉農村憨慢孩子及社區獨居老人近30年，除提供社區長者送餐服務，年節前夕的歲末圍爐活動也會邀長期接受送餐服務的獨居老人參與，除讓獨居長者感受年節團聚溫馨氣氛，也透過青銀相伴，讓憨慢孩子學習與長者共處，從被服務者轉化為服務者，以行動回饋在地。