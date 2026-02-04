蓮心園歲末圍爐 發送獨老紅包

蓮心園董事長張田黨發送紅包給獨居老人。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕後壁報導

蓮心園啟智中心二月四日中午舉辦歲末圍爐，邀請送餐志工及社區獨居老人來跟憨兒圍爐同樂。活動安排弦樂樂團、憨兒舞蹈及歌唱表演，蓮心園董事長張田黨及明清淨心發展協會理事長廖欽義還分別發送紅包給獨居老人，場面溫馨熱鬧。

蓮心園指出，每逢農曆春節將屆之際，蓮心園社會福利基金會都會依例舉辦「圍爐餐會」，今年總共辦理五十桌邀請後壁、東山、柳營及白河等長期接受送餐服務的獨居長者與啟智中心的憨慢孩子共同圍爐活動，讓憨兒與獨居長者都能感受到年節團聚的溫馨氣氛。

董事長張田黨表示，蓮心園致力於關懷偏鄉農村憨慢孩子及社區獨居老人，迄今已將近三十年了。每年在年節前夕舉辦舉辦歲末圍爐，邀請長期接受送餐服務的獨居老人，與啟智中心的憨慢孩子共同圍爐，除了讓獨居長者也能感受到年節團聚的溫馨氣氛之外，也希望憨慢孩子也可以從圍爐與表驗節目的過程中，學習到服務別人的快樂。

蓮心園社會福利基金會自成立後，就從事獨居失能老人送餐的服務一直到今，目前每天送餐數量約有九十個，遍及後壁、白河、東山及柳營四區。