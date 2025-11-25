蓮池潭不限高遭疑有礙觀光、國安 都市計畫變更案遭退回再議

森林城市協會、蓮池潭守護聯盟等民間團體，今日上午集結內政部國土署門口，指高雄市都發局所提的都市計畫變更案，未針對蓮池潭周邊樓高進行限制，恐會損害蓮池潭觀光價值，甚至危及左營軍港國防安全。（森林城市協會提供／任義宇高雄傳真）

位在高雄市左營區的蓮池潭風景區，以龍虎塔、半屏山等知名景緻成知名風景區，每年可吸引400萬人次觀光人潮，不過民間團體發現，高雄市府今（25）送交國土署都市計畫委員會審查的都市計畫變更案，未針對蓮池潭周邊建物高度進行限制，不僅會損害蓮池潭景觀，更恐因緊鄰左營軍港，讓高樓淪為敵軍砲台影響國安，集結國土署門口表達反對。經都委會審議後，因程序尚未完備、且有民眾陳情意見仍需釐清，決議退回專案小組另行審議。

根據都發局所公布計畫內容，提到左營發展時間較早，最近一次提出都市計畫通盤檢討已是民國98年，已無法對應新台17線、清華大學高雄分校、高科技S廊帶等建設，因此提出變更案盼能活化包含祥和山莊、復興新村等老舊社區，以更符合當地民眾與產業發展所需。

不過包含森林城市協會、蓮池潭守護聯盟等民間團體，今日上午於都市計畫審議前，集結國土署門口，代表發言的莊傑任指出，此次都市計畫變更允許蓋最高60公尺高樓，恐嚴重干擾蓮池潭景觀，傷害其觀光價值，更因蓮池潭周邊緊鄰左營軍港，高樓林立恐再戰時淪為敵軍砲台，成為國防安全嚴重隱患。

此外，於變更案中，舊左營國中4.67公頃基地面積，原本已專案變更為公園用地，卻在此次為了清華大學高雄分校進駐，又要變更為文大用地，加總綠地損失8.59公頃，甚至允許地下室開挖率達70％，老樹群將可能因地下室開挖而工程牴觸，以高雄綠地比例尚不足都市計畫法45條10％之規定，此變更明顯違反法規規定，與其背道而馳。

莊傑任不滿表示，高市府曾承諾蓮池潭周邊不會開發18公尺以上高樓，且湖岸要退縮100公尺不得有新開發案，卻完全沒有納入都市計畫變更案中，讓市府承諾形同空頭政治支票，且蓮池潭作為國際級風景區，呼籲應周邊開發需依發展觀光條例精神進行，進行景觀模擬與規畫。

國土署都委會審議後，因舊左中觀光發展特定專用區變更為學校用地案，有提出市府113年所提個案變更為公園案仍在程序中，應由內政部完成撤案程序再提大會審議，另因今日會議有民眾提出陳情意見需予討論，因此決議送專案小組討論後再提大會審議。

高雄市都發局回應，針對民團所提意見，已帶回市府進行評估，並待程序修正完備後再提審議。

