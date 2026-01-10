蓮池潭新打卡點！高雄熊商店＋YouTube頻道同步登場 吸引國際粉絲

▲全台最夯吉祥物「高雄熊」主題商店今日熱鬧開幕，活動特別安排高雄熊與「祥獅獻瑞」及蘋果家族同台互動。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】萌翻蓮池潭！全台最受歡迎吉祥物 「高雄熊」（Kaohsiung Bear） 主題商店今（10日）在左營蓮池潭 龍虎塔旁 熱鬧開幕，吸引近百位貴賓與來自歐美、日、韓的國際觀光客到場共襄盛舉。開幕典禮結合鼓陣、舞獅及高雄熊創意表演《熊舞蓮潭．祥獅迎光》，現場大小粉絲爭相拍照打卡，氣氛熱烈。開幕當日還特別贈送現場小禮物，並同步推出 限量福袋 及「龍虎塔限定商品」，搶購熱潮吸引遊客排隊購買。

▲高閔琳局長偕同貴賓為「高雄熊主題商店」進行剪綵儀式

▲高雄熊主題商店開幕吸引大批粉絲與遊客湧入蓮池潭。

高雄市政府觀光局表示，高雄熊 是高雄城市觀光大使，也是推動 IP萌經濟、在地文化與觀光體驗的重要角色。自2024年榮獲「全台最受歡迎吉祥物」後，網路聲量居全國之冠，成為高雄城市品牌與文化行銷的核心。此次在蓮池潭打造的首家旗艦主題商店，共推出近50款商品，包括與台灣MIT品牌聯名的生活配件、文創小物、特色糕點、茶品及伴手禮，融合龍虎塔地標意象與在地人文景觀，讓遊客在購物之餘，也能深度體驗高雄觀光文化。

▲高閔琳局長與侯勝敦總經理開箱推薦主題商店推出結合龍虎塔意象的限定提袋與多款文創商品。

營運商「趣活文創」總經理侯勝敦表示，商店將持續推出主題策展、限定商品及跨界合作，並串聯南台灣創作社群與觀光動線。同時與蓮池潭周邊店家、商圈及眷村特色民宿合作，推出 環潭集章活動，鼓勵遊客停留、消費與探索在地文化，帶動觀光人潮與商機。

觀光局補充，近年積極推動高雄熊擔任城市觀光大使，參與國內外旅展、海外推介會及大型節慶活動，累積高度人氣與曝光度。除了蓮池潭新據點，高雄熊商品也可在高雄駁二、衛武營，以及台北、台南、屏東等地實體門市選購，並提供網路商店（https://reurl.cc/yKGL82），方便粉絲收藏。

▲高雄熊熱情揮手邀請國內外粉絲及旅客一起來主題商店逛逛。

今日同時上線的 高雄熊 YouTube 官方頻道（https://www.youtube.com/@KaohsiungBearTW），將分享主題曲MV、舞蹈教學、城市旅遊亮點與活動花絮，讓國內外粉絲透過影音認識高雄，愛上高雄觀光魅力。觀光局表示，未來將持續以高雄熊IP為核心，結合主題商店、實體活動、數位內容與觀光資源整合行銷，提升高雄觀光附加價值，讓城市IP與在地文化更受全球關注。

觀光局誠摯邀請全國民眾與海外遊客，走進左營蓮池潭，在湖光山色與宗教人文景觀中，感受高雄熊所帶來的創意、溫度與歡樂，一同見證高雄文化觀光與城市IP持續升級的新篇章。更多資訊請參考高雄旅遊網（https://khh.travel/）、高雄熊FB粉專（https://www.facebook.com/K.bear.tw）及IG（https://www.instagram.com/k.bear.tw）。（圖╱高市府觀光局提供）