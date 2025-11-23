蓮池潭生態島難見烏龜 高市府：動物需時間適應
鴨子等鳥禽棲息在生態島上，模樣愜意。高雄蓮池潭去年辦理景區環境營造工程，移除春秋閣烏龜池，改在兩側各建生態島供鳥禽及烏龜棲息，但完工後卻只見鳥禽，不見烏龜登島。
遊客曾小姐認為，「這個島烏龜是真的爬不上來，所以感覺上比較不適合一點。」
遊客楊先生說道，「現在要看烏龜，現在這裡都沒人養，因為烏龜池被移除了。」
適逢週末，蓮池潭遊客不少，過去烏龜池有數百隻烏龜，群聚盛況吸引遊客目光，改建後生態島因為有草皮，烏龜難以上岸，只能棲息在浮木或石頭上。
高市城市森林協會理事長莊傑任建議，「做一個小型的烏龜池，小型的，然後你放一些循環淨水系統，裡面搞不好就10隻烏龜就好，總量管制。」
烏龜游過、翻起水底淤泥，環團建議移除生態島，改建小型烏龜池，不過觀光局也解釋，春秋閣龜池是為了貫通環潭步道，改善當地人車爭道狀況才填平改建。
高市觀光局副局長劉秀英說明，「春秋閣的烏龜池空間狹小，烏龜生活的空間十分地擁擠，在施工過程將烏龜移置蓮池潭南區的水池內，參考生物學者的建議，在春秋閣南北兩側各規劃了一座生態龜島。」
觀光局表示生態島是依專家建議所建，目前已有零星烏龜會上岸，後續需給動物適應時間，也會將南區水池及生態島列為重點水域清潔區，加強環境維護。
