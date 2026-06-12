蓮華觀音殿攜手幼安 點亮老憨家園希望

蓮華觀音殿執行長廖美然老師日昨帶領蓮華觀音殿愛心服務團隊前往苗栗幼安教養院舉辦愛心公益活動，捐款一四○萬元，關懷高齡身心障礙者及其弱勢家庭，並發起募款及物資募集行動，攜手社會各界共同支持「幼安教養院附設蘭平福祉園」後續內部工程。（見圖，後排左二為副縣長賴香伶、左三為林勤妹院長）

蓮華觀音殿長年秉持慈悲濟世、關懷弱勢的精神，持續投入公益關懷與社會服務，將信仰中的慈悲化為具體行動。此次由執行長廖美然老師，號召蓮華觀音殿愛心服務團隊走進幼安，不僅希望拋磚引玉，也盼凝聚更多善信大德與社會各界的溫暖力量，共同關注高齡身心障礙者的照顧需求。活動現場貴賓雲集，包含苗栗縣副縣長賴香伶、苗栗縣議會李文斌議長特別助理林志豪、苗栗縣鍾東錦縣長秘書林俐妘、苗栗市公所余文忠市長秘書陳皜、苗栗縣政府長期照護處處長莊素玲、苗栗縣政府長期照護處機構管理科彭馨慧科長、幼安教養院家長會會長賴柊源等各界賢達皆蒞臨出席，共同為憨兒們發聲。

蘭平福祉園已於一一四年十二月正式取得使用執照，目前已進入室內裝修階段。幼安期盼在各界支持下，期望於一一五年順利落成並啟用入住，讓更多有需要的老憨兒擁有更安全、舒適且具尊嚴的生活空間。幼安教養院院長林勤妹表示，隨著服務對象年齡逐年增長，老化照顧已成為刻不容緩的重要課題。這次蓮華觀音殿愛心服務團隊的發起，不只是一次公益募集，更是社會溫暖力量的集結。期盼透過更多善心人士的響應，讓愛持續延伸，陪伴老憨兒在人生每一個階段，都能有安心生活、安然終老的歸處。