蓮記飄香饌關懷協會寒冬送暖 捐贈暖心福袋

宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會連續八年寒冬送暖，暖心福袋捐贈活動，由蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃捐贈，代理縣長林茂盛代表受贈。蓮記送暖、幸福傳愛讚！（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會連續八年寒冬送暖，暖心福袋捐贈活動，由蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃捐贈，代理縣長林茂盛代表受贈。蓮記送暖、幸福傳愛讚！（記者董秀雲攝）

社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會連續八年寒冬送暖，持續為宜蘭縣弱勢家戶及社福團體的住民送上年節關壞與社會溫暖。今年更加碼募集700份暖心福袋，其中400份客製化，300份是十全十美暖心福袋。並於今(十四)日在宜蘭縣社福館三樓舉行捐贈儀式，由蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃捐贈，代理縣長林茂盛代表受贈並回贈感謝狀。後續暖心福袋將由縣府社會處社工員、公所及各社福團體工作人員親自轉贈，送達縣內各個需要關懷的角落。捐贈儀式，縣議會議長張勝德、縣議員黃定和、縣府社會處長林蒼蔡共襄盛會。蓮記送暖、幸福傳愛讚！

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，感謝蓮記飄香饌關懷協會八年來持續投入公益服務，不僅提供實質協助，更以長期陪伴的方式，與弱勢家庭一同走過人生低谷，這份穩定且不間斷的付出，對家戶而言是很重要的支持及力量。此次捐贈的客製化暖心福袋，是依家戶實際需求所量身訂製，不僅提升資源運用的效益，也展現對弱勢家庭處境的尊重與理解，讓關懷不再只是形式，而是真正貼近人心。

代理縣長林茂盛也指出，在當前物價上漲、生活壓力持續加重的環境下，許多弱勢家庭面臨的困境更為嚴峻，單靠政府力量難以周全，因此更需要民間團體與社會各界共同投入，透過公私協力的方式，讓有限資源發揮最大效益，將關懷送到真正需要的各個角落。最後，期盼藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多企業、團體及善心人士加入公益行列，共同將宜蘭打造成一個更有力量的幸福城市，讓溫暖與愛在每一個角落持續延續。

蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃表示，每一位來到蓮記的人，都有著不同的人生故事，協會希望可以跟縣府一起傾聽、陪伴弱勢家戶，共同改寫他們的生命歷程。蓮記也會透過日常與年節關懷行動走入他們的生活，希望將過去酸甜或苦澀的故事，轉化為滋養未來的力量。今年協會募集七00份暖心福袋，每份市值最高約新臺幣2800元，期盼透過實際協助行動傳遞希望，讓遇到困難的家庭感受愛與光，也能借著這道光走出黑暗。

理事長游鎮絃強調，暖心福袋分兩種，400份客製化及300份十全十美暖心福袋，從餐廳吃到客廳，要向弱勢家戶及社福團體的住民，迎接新的一年有很好的關懷。

十三歲的小凡成長於單親家庭，原本與媽媽相依為命，雖然經濟生活拮据，但小凡始終保持樂觀且努力向學。然去年年初媽媽因突發意外離世，留下小凡一個人，所幸還有阿姨願意出面承擔照顧小凡的責任。同年十一月份，小凡因身體不適就醫被診斷出罹患癌症，同為單親家庭的阿姨除了要一肩扛起家庭經濟重擔外，還要帶小凡四處奔波就醫。縣府社工在訪視過程中，看到阿姨疲憊身影卻不曾抱怨、也看見小凡即使接受治療，仍惦記著球隊與學業的進取態度。為了協助這個暫時受挫的家庭，在春節能感受到支持與溫暖，縣府社工除了連結相關資源外，特別轉介蓮記飄香饌的暖心福袋，讓家戶可以客製化選擇所需求的物資，在寒冬中注入一股陪伴的力量，迎接一個希望的新年。