蓮開見真情 正寬法師與上人對談

來訪高雄的嘉賓還包括韓國正寬法師，他將烹飪視為靈修之道，料理卻讓全球頂尖大廚都肅然起敬。今天他帶來蓮花茶，如何從朝鮮半島遠渡重洋還能保鮮？這顆赤誠的心等了一季，終於如願奉茶給上人。

證嚴上人開示：「這是蓮花 是真的有水。」

南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「去年9月把蓮花摘下，再急速冷凍。」

出水芙蓉般晶瑩剔透，秋去冬來，這才將蓮花完整帶到上人手中。證嚴上人開示：「嗯 有香啊。」

南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「冷凍花以水 片片解凍後，會散發蓮花的香氣，法香 就像上人的法一樣，遍布全球 那樣的心。」

廣告 廣告

證嚴上人開示：「感恩，謝謝，看了都心生歡喜，我回去就供在佛前，放在我的佛堂裡面，以後你要來台灣，什麼都不要帶 帶這個就好，哇 真不簡單。」

南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「蓮花 就形似上人的一生。」

飛越1800公里，奉上蓮花茶，相互疼惜。南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「上人出家後，創辦慈濟世界一路60年，一定非常辛苦，希望上人法體安康 常住世間。」

證嚴上人開示：「感恩，同樣 你也是要保重。」

超過半世紀的料理修行，來自韓國的正寬法師，琳琅滿目的缽菜，以食物喚醒內在，永續正念不忘本。慈濟志工 歐于菁：「正寬法師 因為他的飲食，在全世界非常的有名，所以很多不管是飯店，推素的人 很多企業，都想邀請他去做一些宣導。」

南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「修行太累 睡午覺的樣子。」

證嚴上人開示：「很可愛 像小baby一樣，(謝謝) 謝謝，你到花蓮來啦，我們就慢慢說。」

南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「供養 布施。」

證嚴上人開示：「我把你(功德款)放在國際救災。」

赤誠的心，互道感恩，跨界同心，帶動眾人為愛蔬食。

更多 大愛新聞 報導：

歲月悠悠師徒情 寒冬送暖話當年

緬甸生漂台夢 守護學子冬送暖

