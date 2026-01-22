蓮開見真情 正寬法師與上人對談
來訪高雄的嘉賓還包括韓國正寬法師，他將烹飪視為靈修之道，料理卻讓全球頂尖大廚都肅然起敬。今天他帶來蓮花茶，如何從朝鮮半島遠渡重洋還能保鮮？這顆赤誠的心等了一季，終於如願奉茶給上人。
證嚴上人開示：「這是蓮花 是真的有水。」
南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「去年9月把蓮花摘下，再急速冷凍。」
出水芙蓉般晶瑩剔透，秋去冬來，這才將蓮花完整帶到上人手中。證嚴上人開示：「嗯 有香啊。」
南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「冷凍花以水 片片解凍後，會散發蓮花的香氣，法香 就像上人的法一樣，遍布全球 那樣的心。」
證嚴上人開示：「感恩，謝謝，看了都心生歡喜，我回去就供在佛前，放在我的佛堂裡面，以後你要來台灣，什麼都不要帶 帶這個就好，哇 真不簡單。」
南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「蓮花 就形似上人的一生。」
飛越1800公里，奉上蓮花茶，相互疼惜。南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「上人出家後，創辦慈濟世界一路60年，一定非常辛苦，希望上人法體安康 常住世間。」
證嚴上人開示：「感恩，同樣 你也是要保重。」
超過半世紀的料理修行，來自韓國的正寬法師，琳琅滿目的缽菜，以食物喚醒內在，永續正念不忘本。慈濟志工 歐于菁：「正寬法師 因為他的飲食，在全世界非常的有名，所以很多不管是飯店，推素的人 很多企業，都想邀請他去做一些宣導。」
南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「修行太累 睡午覺的樣子。」
證嚴上人開示：「很可愛 像小baby一樣，(謝謝) 謝謝，你到花蓮來啦，我們就慢慢說。」
南韓白羊寺天真庵 正寬法師：「供養 布施。」
證嚴上人開示：「我把你(功德款)放在國際救災。」
赤誠的心，互道感恩，跨界同心，帶動眾人為愛蔬食。
