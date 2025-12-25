蓮霧味道淡=營養少？營養師揭「4好處」：顧腸、調節免疫

記者鄭玉如／台北報導

蓮霧雖然味道清淡，仍含有豐富的營養成分。營養師老辜提到，蓮霧水分含量高達90%，熱量低、富含維生素C、植化素、膳食纖維等，有助於提升免疫力、促進體內的膠原蛋白合成、幫助腸胃蠕動，是一種值得納入日常飲食的水果。

含維生素C、植化素、膳食纖維！增免疫力又顧腸道

營養師老辜在臉書粉專提到，蓮霧口感脆嫩多汁、甜中帶微酸，雖然味道清淡，不像芒果或柿子濃郁，不過富含營養，且熱量低，蓮霧水分含量約90%以上。每份可食量165公克的蓮霧，熱量約60大卡，碳水化合物含量約15公克。

以100公克的蓮霧為例，含約13毫克的維生素C，有助於促進體內的膠原蛋白合成、免疫調節等；且約含29毫克的總多酚含量、62微克的黃酮類化合物，這類植化素具有天然的健康促進作用；還含有膳食纖維，有助於腸胃蠕動，對腸道微生態有正面影響。

多醣體+抗氧化物 蓮霧味道清淡仍營養滿滿

近來有研究從蓮霧分離出富含rhamnogalacturonan‑I結構的多醣體，在體外實驗發現具有抗氧化力。目前認為，可能參與調節細胞氧化反應的作用。另外還分離出一種抗氧化單寧類化合物vescalagin，在動物實驗中發現，具有潛在「代謝調節」的功能。

營養師老辜提到，許多人透過蓮霧的顏色與香氣，認為它沒有營養價值，不過在近幾年的研究顯示，蓮霧不僅熱量低，還含有維生素C、膳食纖維及不同的植化素，仍然是值得納入日常飲食的水果，不過許多發現仍在動物實驗的階段，未來還需更多研究確認。

