「蓮霧說」引邱議瑩不滿嗆聲 柯志恩：誰尖酸刻薄選民自有公斷

國民黨立委柯志恩宣布參選2026高雄市長，日前她在接受網路節目訪問時談到選情，稱民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，結果引來民進黨立委邱議瑩不滿，對柯開嗆，「收起尖酸刻薄的嘴臉」。對此，柯志恩回應，「我跟邱議瑩委員誰講話比較尖酸刻薄，相信選民自有公斷」。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩27日接受網路節目專訪，主持人問及目前民調仍小幅落後民進黨潛在候選人的情況。柯志恩回應，現在她的支持度已和當年不同，甚至還打趣地說，過去坊間流傳民進黨在南部「派顆西瓜」都能贏的說法，現在「西瓜」贏不了她，可能要「蓮霧」比較貴，比較有機會。

只不過這番言論，引發邱議瑩不滿，並在今（30）日臉書發文回應。邱議瑩提到，柯志恩日前在節目說「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。自己必須說，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟她選，自己也說過，柯志恩是可敬的對手，自己一直都以最嚴謹的態度看待。請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚。

民進黨立委邱議瑩。（資料照／中天新聞）

對此，柯志恩今日下午受訪時回應，「我跟邱議瑩委員站在一起，誰比較尖酸刻薄，從過去的言談跟行為當中，選民自有公斷」。

柯志恩強調，這件事情是過去民進黨的人曾提到，「南部只要派個西瓜都會贏」，這句話大家都耳熟能詳，同時過去也有人在臉書引用這樣的說法，自己只是引述這樣的比喻，提醒綠營現在的焦慮。

柯志恩今日反擊邱議瑩。（圖／中天新聞）

柯志恩重申，這只是在訪談之中的一種說法，如果這樣都被認為是尖酸刻薄，「我還是強調，我跟邱委員站在一起的話，以過去的言行、過去的談話、過去的行為舉止，誰比較尖酸刻薄，我相信選民自有公斷」。

