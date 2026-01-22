蓮霧變「黑白郎君」！農改場評鑑報名未送件數高 果農惋惜外觀差

蓮霧的紅白相間也代表著參賽的青黃不接。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本應是過年產量高峰期的改良種蓮霧，本產季因為天氣變化大，導致蓮霧出現俗稱「轉色轉不過」的情形，雖然蓮霧果實一樣大粒，甜度也相同，但成色卻如同「黑白郎君」般一邊紅一邊白，有的果農自認外觀不佳，雖已報名日前的高雄農改場評鑑，但最終未送件，農改場也因此得下修「優選」的名額。

高雄農改場預計明天公佈名次，由於競賽件大減，在入圍外的「優選」人數，將較往年下修，高雄農改場指出，評鑑前12名果品色、香、味等入圍者再進行實地評鑑果園管理，加總後排定冠、亞、季軍及後續9位「優良獎」，其餘的優選名額則以當年實際參賽人數的一半減掉12為原則，但像去年的比賽就因催花期時值2024年的山陀兒颱風，最後僅24人比賽，也因此就無優選名單。

今年則是出現報名後卻因成果採收「青黃不接」導致多達10人未送件，佔原報名的42件近4分之1。「這一邊紅一邊白怎麼比？」，一名果農說，今年疑似氣溫溫差大，他和附近許多果農的蓮霧都變成「黑白郎君」，他自認不夠格參賽，所以乾脆缺件。

另名果農雖有類似情形，但作物往往只差3天就是可以即時參賽的關鍵，像前幾天氣溫回暖，蓮霧生長增速，她今天收成的漂亮蓮霧正好能送屏東縣政府的蓮霧評鑑比賽，她指出，「黑白郎君」就是農民俗稱的「轉色轉不過」，僅僅是賣相不佳，實際吃起來仍是非常甜，不過，賣相仍是評比的一部分，還好另一區的蓮霧正好熟到最佳程度，以完美樣貌送交縣府的比賽。

高雄農改場副研究員陳思如指出，有一邊紅一邊白的情形是因花青素遇到高溫易降解，也因此蓮霧雖已熟成，但在外觀上卻無法如同印象中的鮮紅，一般都是在樹外圍且被照射的蓮霧才會發生的情形，由於前一陣子曾回溫，當時白天太陽直曬會讓表皮出現30度的高溫，的確有可能因此無法著色，但她強調，今年天候變化大致缺件多，但農民仍是相當努力，因為整體參賽品質仍是保持與往年相同的高水準。

蓮霧的紅白相間也被笑稱是黑白郎君。(記者陳彥廷攝)

才差三天就可以以完全姿態送交比賽。(記者陳彥廷攝)

