蔓越莓抗發炎 顧泌尿道又護心

蔓越莓常見於果汁飲品中，營養師指出，蔓越莓營養價值高，富含膳食纖維、維生素C、鎂、鉀、鐵，不只幫助身體抗氧化、抗發炎，還能促進腸胃健康、預防泌尿道感染，甚至保護心血管健康。

高雄長庚醫院營養治療科營養師吳靜宜說明，新鮮蔓越莓含水量達87％，剩下13％富含膳食纖維、維生素C、鎂、鉀、鐵等，對維持身體機能至關重要的營養素，多種植化素不僅抗氧化、抗發炎，更能預防泌尿道感染，保護心血管健康。

蔓越莓最具代表性的成分是「多酚類化合物」，花青素可抗氧化與抗發炎，幫助對抗自由基、減少細胞損傷；黃酮醇調節免疫、降低發炎，有助血管健康；酚酸助身體降低氧化壓力，減少慢性疾病風險；原花青素阻止細菌附著在泌尿道與胃壁，減少感染機率。

吳靜宜指出，泌尿道感染在女性中相當普遍，反覆發作的感染可能影響生活品質，蔓越莓中的A型原花青素能干擾細菌（尤其大腸桿菌）黏附在膀胱與尿道上皮細胞上，抑制感染。研究顯示，每日飲用約240毫升蔓越莓汁，可顯著降低感染風險，對女性、長者、導尿管使用者尤為有益。但蔓越莓並非抗生素替代品，若已有感染症狀，應盡速就醫。

吳靜宜表示，蔓越莓含豐富的抗氧化劑，能減少自由基對細胞傷害，降低慢性發炎，延緩老化，對糖尿病、關節炎與神經退化疾病有保護作用。研究指出，蔓越莓的多酚能抑制幽門螺旋桿菌在胃壁上附著，降低胃潰瘍與胃癌風險；蔓越莓果粒的膳食纖維也能幫助促進腸道蠕動，改善消化不良與便祕。

另外，研究也顯示，蔓越莓能維護心血管健康，適當攝取蔓越莓有助降低壞膽固醇、提高好膽固醇，並減少體內發炎反應與C反應蛋白濃度，進而降低心血管風險。

吳靜宜提醒，蔓越莓攝取需適量，選擇蔓越莓補充品，應注意預防泌尿道感染的PACs含量應在每日36～72mg；選擇純天然萃取，避免人工色素、防腐劑、不必要填充劑；食用無糖或低糖製品，減少額外熱量攝取；蔓越莓可能抑制肝臟酵素CYP450，使抗凝血藥物代謝減慢，增加出血風險，若有服用抗凝血藥，應先諮詢醫師。