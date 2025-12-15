蔓越莓汁功效多 營養師：還能改善口腔健康、肌膚彈性
提到蔓越莓汁，會讓人聯想到調酒配料，或是它有助預防尿道感染？這兩點都沒錯，但這種果汁還有更多益處。營養師海恩斯（Jennifer Hanes）表示，蔓越莓汁以促進泌尿系統健康聞名，但這只是其中一部分功效；蔓越莓獨特的抗氧化物與多酚組合，還能促進腸道健康，長期飲用更有助減輕發炎反應。以下為蔓越莓汁的6大健康功效：
1. 維持泌尿系統健康
梅奧診所研究，飲用蔓越莓汁可預防尿道感染，營養師迪寧（Mariana Dineen）指出，多酚類植物化合物原花青素（PACs）」能阻斷大腸桿菌等細菌附著膀胱壁，這種抗黏附特性正是蔓越莓汁廣為人知能預防尿道感染的主因。然而關於蔓越莓汁能預防尿道感染的研究結果尚存爭議，有待進一步探討。
2. 改善口腔健康
2024年發表於「營養學的最新發展」（Current Developments in Nutrition）期刊的小型研究指出，PACs亦能抑制口腔病原體及與蛀牙、牙周病相關的牙菌斑細菌生長。研究人員讓15名兒童與8名成人分別飲用無糖100%純蔓越莓汁或蔓越莓混合果汁三次，並於飲用前一晚及飲用後30分鐘檢測牙菌斑狀況。研究發現，飲用100%蔓越莓汁能有效抑制成人與兒童口腔中牙菌斑細菌的平均再生與酸性物質產量。
但海恩斯提醒，較易飲用的蔓越莓混合果汁不僅酸性高，更含有大量糖分，反而可能增加蛀牙風險與侵蝕琺瑯質，關鍵在於選擇飲用類型與控制攝取頻率。
3. 促進腸道健康
營養師史考特（Crystal Scott）指出，蔓越莓汁有助抑制消化道特定細菌滋生，促進腸道微生物群健康。海恩斯說，好處不僅於此，其所含的纖維與抗氧化化合物還能滋養腸道益菌。
4. 提升心臟健康
迪寧指出，一項小型研究顯示，飲用低卡蔓越莓汁或攝取蔓越莓粉，能改善血管功能並輕微降低舒張壓。研究人員認為，此效益源自蔓越莓的抗氧化多酚，有助保護血管內壁並促進健康循環；不過仍需更多研究佐證。
5. 改善肌膚彈性與質地
2024年一項小型隨機臨床實驗顯示，飲用富含多酚蔓越莓飲品六周的女性，其肌膚彈性與光滑度較安慰劑組顯著提升，且對紫外線引發的泛紅現象具更高抵抗力。研究人員歸因於蔓越莓強效的抗氧化特性，當自由基與抗氧化物失衡時，抗氧化物能有效降低氧化壓力，避免損壞細胞。
6. 增強免疫力
2020年發表於「免疫學前沿」（Frontiers in Immunology）的綜述指出，蔓越莓汁富含維生素C，有助增強免疫系統功能，降低感染風險；但這不代表蔓越莓汁能快速治癒感冒，仍需諮詢醫師以獲得適當治療與照護。
蔓越莓汁可能有哪些副作用？
每日飲用蔓越莓汁有益健康嗎？是的，但以適量為原則。營養師坦布雷洛（Bianca Tamburello）建議，多數人每日攝取無糖純蔓越莓汁不要超過一杯。
坦布雷洛說，適量飲用蔓越莓汁，對多數人幾乎無健康風險。然而國家衛生研究院（NIH）指出，過量飲用可能引發胃部不適、腹瀉等腸胃症狀，但具體致病劑量尚不明確。
蔓越莓可能與抗凝血藥物華法林（warfarin）產生交互作用，雖然NIH的研究存在矛盾，但坦布雷洛建議，飲用蔓越莓汁前，最好先諮詢醫師確認有無藥物交互作用風險。
