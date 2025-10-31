蔓越莓當零食嗑！網友喊酸澀難以下嚥 內行人曝頂級吃法

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

有網友近日在臉書社團發文求助，表示自己首次購買蔓越莓鮮果，結果入口後「又酸又苦澀」，讓他困惑地問：「這是可以直接吃的嗎？」沒想到貼文一出，立刻引來大批網友熱烈回應，留言區瞬間變成蔓越莓新手教學區。

有網友近日在臉書社團發文求助，表示自己首次購買蔓越莓鮮果，結果入口後「又酸又苦澀」。（圖／翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文配一張照片求助，表示自己第一次買冷凍蔓越莓，吃起來「很酸又有點苦澀」，於是詢問網友「請問這蔓越莓是直接吃嗎？」

不少網友笑著留言：「又是沒做功課想買來直接吃的人」、「蔓越莓不建議生吃，因為那酸到讓你懷疑人生」、「每一年上市時都有一群這類的人問生鮮蔓越莓怎麼這麼酸？好想問你們，不知道的水果怎麼敢買一大包？」、「我住加拿大，沒有人直接吃，google很好用。」

許多網友也熱心分享各種實用吃法：「感恩節要到了，這做成蔓越莓果醬搭配火雞肉吃，超好吃的」、「加一點番茄，一瓶養樂多，50cc柳丁汁，打成汁，我在某店的配方，客人很愛」、「沒辦法直接吃，我都加牛奶和蜂蜜打冰沙 但建議改買綜合莓，這個真的太酸了」、「蔓越莓+鳳梨+養樂多+柳丁汁，打汁，超好喝。」各種創意吃法讓網友大開眼界。

也有網友直接解釋，「市面上的蔓越莓果乾都是調味過的，蔓越莓鮮果比較酸澀，適合加其他水果或優格打勻吃，直接食用味道較難被接受。」強調它並非設計給人直接食用的水果。

