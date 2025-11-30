蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病

記者施春美／台北報導

泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。

陳鈺昕在其臉書表示，許多民眾因為害羞不敢踏進泌尿科診所，導致病情加劇，但這是錯誤的觀念，尤其現在生活壓力大，尿道炎、膀胱炎等疾病都很常見，若頻頻發作，甚至痛到無法走路的窘境，會嚴重降低生活品質。

針對女性容易罹患尿道炎，他表示，女性因為尿道較短，且開口接近肛門與陰道，細菌容易沿著尿道，進入泌尿系統而產生感染，尤其是更年期女性更為明顯。女性罹患尿道炎的比率是男性的10~50倍，症狀包括排尿困難或疼痛、頻尿、急尿、發燒、血尿、性行為時會疼痛、尿道口或陰道口有分泌物。

至於尿道炎可否根治、蔓越莓汁能否緩解與治療尿道炎，陳鈺昕表示，近年研究發現要達到有效預防的作用，反而會使其他疾病的風險上升，例如，市售的蔓越莓汁含糖量高，喝多了反而會增加糖尿病的風險。「民眾可適量選擇沒有額外加糖或低糖的原汁，減少攝取熱量及糖分，或服用蔓越莓萃取物的補充品。」

腎臟科醫師江守山也曾表示，蔓越莓是最能抗癌的水果，但市售的蔓越莓汁、蔓越莓果乾的抗癌效用大幅降低。研究發現，新鮮或冷凍乾燥的蔓越莓，均有顯著的抗癌功效，「但市售的蔓越莓果汁或果乾的效力就很差。」原型蔓越莓的防癌功效是果汁的20倍，果乾的10倍。

