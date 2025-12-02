蔚來電動車失控「撞到對折」 2理由…網友喊車子合格

蔚來汽車撞隔離帶致車體斷裂。（取材自紅星新聞）

上海滬青平公路近日發生一起重大交通事故，一輛紫色蔚來EC6轎車失控撞上混凝土隔離帶，導致車尾底盤開裂，車內安全氣囊全數彈出。現場多段視頻顯示，該車雖然受損嚴重，但並未起火，駕駛開門逃出。蔚來汽車表示，動力電池未發生安全風險，事故原因正由警方調查。

紅星新聞報導，事故現場可見，一名女子蹲坐在駕駛座位置，腳上僅穿著一隻鞋子，車輛後段受損明顯。

蔚來相關人士回應，事故發生於12月1日下午1時15分許，涉事EC6與同向車輛發生擦碰後變向，隨即高速撞擊道路右側混凝土隔離帶，造成隔離帶斷裂與車輛結構損毀。蔚來工作人員在車機安全系統發出警告後，已迅速趕赴現場協助處理。

據了解，車上兩名乘客已及時送醫，均無生命危險。蔚來方面強調，事故發生時車輛並未開啟輔助駕駛功能，撞擊後車門自動解鎖、門把手彈開，動力電池保持穩定。目前，事故詳細原因仍由警方進一步調查。

網友評論：「真是挺厲害的，看看重點，車門能打開，電池沒著火，真牛」、「沒著火就是好車，能開門就算合格」。

