蔡上兵殉職事件 尹錫悅涉嫌施壓操縱調查遭起訴

（中央社首爾21日綜合外電報導）韓國前總統尹錫悅今天因為「蔡洙根上等兵殉職事件」涉嫌從外部施壓、操縱調查結果，與前國防部長李鍾燮、前國家情報院院長趙太庸等12人一起遭起訴。

根據韓聯社今天報導，特檢組以涉嫌職權濫用、妨害權利行使、使公文無效等罪名，起訴尹錫悅但不拘留。

在2023年7月時，韓國海軍陸戰隊上等兵蔡洙根（音譯）在暴雨中進行不合理的人命搜救行動，遭急流沖走而殉職。當時海軍陸戰隊搜查團迅速展開調查，將前海軍陸戰隊第1師團長林成根（音譯）等8人判定為有責嫌疑人。

廣告 廣告

不過特檢組表示，時任總統尹錫悅當時為了將林成根等人排除在名單之外，向國防部與總統辦公室下達非法指示，侵害了調查的公正性、職務執行的獨立性以及國民的基本權利。

調查指出，尹錫悅在2023年7月31日的國情院會議上得知此事後，震怒表示，「因為這種事就懲處師團長，還有誰可以當師團長」。

特檢組表示，自此開始了組織性的職權濫用行為，包括將海軍陸戰隊搜查團的朴禎勳（音譯）免職，並向搜查團施壓要求更動調查結果。之後搜查團未遵循指示，將案件紀錄移交警方後，尹錫悅又下令國防部將紀錄取回。

特檢組說明起訴理由時表示，總統作為元首可以透過各部部長對搜查機關進行指揮、監督，但權限僅於依照法治主義與正當程序原則行使調查權的宣示性意義。

特檢組強調，「超越此範圍，對特定案件進行個別且具體的指示，會侵害調查公正性與職務獨立性，並可能因為恣意調查與執法侵害國民基本權，因此不被允許。」（編譯：楊啟芳）1141121