蔡亞恩《初次見麵》氣勢驚人 空降博客來暢銷冠軍

記者周毓洵／臺北報導

AKB48 TeamTP成員蔡亞恩（麵麵）首本個人寫真集《初次見麵》氣勢驚人，正式發行後即空降博客來暢銷榜冠軍，銷售熱度一路延燒，隨後更衝進誠品暢銷榜，成功解鎖全新身分「暢銷作家」。她日前首度舉辦個人簽書會，現場人潮爆滿，從下午一路簽到晚上，親筆簽出超過千本寫真集，超高人氣讓粉絲直呼完全低估麵麵的吸引力。

《初次見麵》以「屬於25歲的全部，都想讓你知道」為核心概念，完整收錄蔡亞恩多種樣貌，從校園制服的青澀感、居家睡衣的親暱日常，到洋裝、泳裝所呈現的青春悸動，一次集結熟悉又嶄新的麵麵。她笑說翻開寫真集就像在看泡麵排行榜，「各種口味一次上桌。」

談到首次推出個人寫真集、又舉辦只屬於自己的見面活動，蔡亞恩坦言一開始既期待又緊張，但更多的是感謝。她表示，這本寫真集就像是一份把青春好好收藏起來的禮物，若沒有粉絲一路陪伴，這些人生第一次都不可能發生。

活動當天，蔡亞恩的家人全員到齊力挺，不僅到場支持，還親自買書體驗簽書會，讓她直呼既溫馨又感動。AKB48 Team TP成員們也暖心相挺，有人到場幫忙主持，有人傳訊加油，讓她在台上倍感安心。

對於寫真尺度，蔡亞恩也大方分享，自己並非走性感路線，而是希望保留清純、青春與透明感，「《初次見麵》最大的特色，就是很蔡亞恩。」完成這個重要里程碑後，她也期許未來能在舞台、主持、創作與戲劇等不同領域持續嘗試，用更多方式陪伴、溫暖粉絲。

蔡亞恩首本寫真集《初次見麵》一推出即空降博客來暢銷榜冠軍，人氣實力一次到位。（好言娛樂提供）

蔡亞恩也分享拍寫真其實一點都不輕鬆，早起、長時間拍攝、反覆切換情緒與拍攝風格，對體力與專注力都是考驗。（好言娛樂提供）

《初次見麵》主打清純與透明感，完整呈現最「蔡亞恩」的青春紀錄。（好言娛樂提供）

《初次見麵》收錄25歲蔡亞恩最真實的樣貌，從青春校園到居家日常，全數珍藏。（好言娛樂提供）