蔡佩軒婚後拋喜訊！求子計畫進度曝光 回憶婚禮當晚給老公大驚喜

記者鄭尹翔／台北報導

學霸歌手蔡佩軒近日推出全新單曲〈5ever〉，這首歌其實早在她與老公 J 先生交往第二年時就已誕生，而真正屬於它的「舞台首唱」，則留在兩人婚禮上，成為最浪漫的驚喜。

蔡佩軒婚禮獻唱〈5ever〉給老公，暖心驚喜甜翻全場。（圖／可瑞思國際娛樂）

蔡佩軒回憶當時，她事先只告訴老公婚禮上「會唱一首歌」，但完全不透露曲目。彩排時還特別請工作人員把 J 先生支開，務求保密到最後一刻。沒想到婚禮正式開始後，J 先生不但完美配合，甚至露出誇張又真誠的「驚喜表情」，逗得全場哄堂大笑。直到儀式結束，他才握著蔡佩軒的手說：「我真的很感動，也很喜歡這首歌。」甜蜜互動閃瞎全場賓客。

廣告 廣告

〈5ever〉的誕生源自一段遠距離的思念。某次分開時，蔡佩軒在飛機上寫下旋律與歌詞，因為她在那一刻確信 J 先生就是「The one」。歌名更藏著愛的密碼：「4ever 不夠，我愛你 5ever」，象徵超越永遠的深情。

婚後生活也比想像中更甜蜜。她形容 J 先生是「會把浪漫付諸行動」的人，時常為她安排驚喜行程、準備花束巧克力，甚至為了讓她適應新加坡生活，每週帶她探索不同地方。她感性表示，看到彼此最真實的一面後，反而更踏實、更有安全感。

外界關心的「寶寶計畫」，蔡佩軒則坦率表示很喜歡小孩，但希望能再過一兩年、先享受兩人世界，等音樂目標更穩定後再迎接家庭新成員。

近期她也回到母校東湖國中，與學弟妹合唱《卡農 in Love》，彷彿重返學生時代。婚姻、生活與音樂同步前進，讓她分享一句話鼓勵粉絲：「注意力，是你最重要的財富。」期盼把健康與幸福，放回生命的核心。

更多三立新聞網報導

楊宗緯火力全開反擊！回應遭控惡鄰居傳聞 疑與保全標案糾紛有關

夜店正妹穿超辣！竟是超大咖黑澀會美眉 黑色透視裝好身材全被看見

小虎隊回來了！前經紀人證實有機會合體 重組復出歌壇最新進度曝光

侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長

