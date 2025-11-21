蔡佩軒婚後生活更美好 曝做人進度：非常喜歡小孩

蔡佩軒為老公創作歌曲〈5ever〉。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒推出新單曲〈5ever〉，雖然只有吉他、弦樂與打擊三種樂器的編制，卻滿載她對老公J 先生的愛，這首歌早在兩人交往第二年，一次遠距離分離時就已悄悄誕生，蔡佩軒當時在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，於是用最純粹的方式記錄那份心意，連歌名〈5ever〉都暗藏告白密碼，「4ever不夠，我愛你5ever。」

談起婚禮當天的驚喜計畫，蔡佩軒忍不住笑說，自己提前告訴老公會在婚禮上唱歌，但絕口不提是什麼曲目，為了保留驚喜感，彩排時工作人員還奉命請J先生迴避。沒想到婚禮正式開始後，J先生依然超配合，表現出「哇！好驚喜」的反應，把全場逗得哈哈大笑，直到婚禮結束，J先生才跟蔡佩軒說：「我真的很感動，也很喜歡這首歌。」

廣告 廣告

外界常說「婚姻是愛情的墳墓」，但蔡佩軒完全不認同，她直言婚後生活其實比想像中更美好，雖然看到彼此最真實的一面，但心裡反而變得更踏實、更有安全感，正因為 J 先生內在極度穩定，她在婚後的心，也更沉穩、安心許多。蔡佩軒自認是「浪漫派」，J先生則是「會把浪漫付諸行動」，會默默安排驚喜行程，讓蔡佩軒相當感動。

蔡佩軒認為婚後生活比想象美好。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

針對外界關心的「寶寶喜訊」話題，蔡佩軒大方表示自己非常喜歡小孩，也常思考何時能迎來家庭新成員，不過她也坦承生小孩是很大的責任，尤其目前仍有許多音樂目標想實現，因此希望再過一兩年、先享受兩人世界，再迎接新生命。至於小孩會像誰？她笑著說：「像誰都很好，J先生小時候超可愛，我小時候也不差。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？