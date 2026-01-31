蔡佩軒生日啟動《傷心藥房》音樂企劃 溫柔療癒每段放不下

記者周毓洵／臺北報導

蔡佩軒（Ariel）在生日週宣布啟動全新音樂企劃《傷心藥房》，她將化身「心靈藥劑師」，希望用一首首作品，為不同心碎狀態的人開出專屬的「療癒藥單」，陪伴那些明明放不下，卻仍選擇往前走的時刻。

蔡佩軒（Ariel）今年將陸續推出以《傷心藥房》為概念的系列歌曲，她說：「每一首歌，都是為不同的傷心症狀開的一帖藥。」系列首發作品「白傷心了」已於昨（30）日上架，寫給那些以為時間可以沖淡一切，卻發現努力過後，心裡還是留下痕跡的人。歌曲以鋼琴與弦樂層層堆疊，情緒緩緩推進，蔡佩軒溫柔表示，希望這首歌能陪伴「把捨不得、放不下，卻仍然試著往前走的你。」

迎接31歲，蔡佩軒也分享了對年齡與生命的全新理解。她坦言，不該羨慕年輕人擁有的可能性，而該羨慕年長者走過的真實人生，「那些付出的愛、承受過的痛，都是實實在在活過的證據。」她形容變老不是失去潛力，而是「蒐集意義（collecting meaning）」的過程，並鼓勵大家為自己走過的路感到驕傲。

帶著這份對音樂與生命的全新感悟，蔡佩軒也宣布即將回到臺北與粉絲相見。她將於2月7日、8日現身華山文創園區，出席「Google Play懂玩派對」，不僅能近距離互動，還能一起體驗《傳說對決》、《鳴潮》、《寒霜啟示錄》、《SD鋼彈G世代永恆》等多款熱門遊戲，與粉絲共度療癒又歡樂的週末時光。

蔡佩軒迎來31歲生日，同步啟動全新音樂企劃《傷心藥房》，用音樂陪伴每一段放不下。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒將於2月7、8日現身華山文創園區，與粉絲近距離互動共度療癒時光。（可瑞思國際娛樂提供）