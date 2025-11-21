蔡佩軒結婚2個月 驚喜透露備孕計畫

蔡佩軒推出單曲〈5ever〉告白老公J先生。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒9月宣布與新加坡籍丈夫J先生結婚，21日她開心公布新單曲〈5ever〉，歌曲紀錄兩人交往第二年、一次遠距離的心情。她當時在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，歌名〈5ever〉也暗藏告白密碼：「4ever 不夠，我愛你 5ever」。

蔡佩軒透露，歌曲也是她在婚禮上獻給老公的驚喜，連在婚禮彩排時，她都保持神秘請老公迴避。聽到愛妻獻給他的歌，J 先生也感動直呼：「我真的很感動，也很喜歡這首歌。」歌曲甜到心坎，對於外界常說：「婚姻是愛情的墳墓」，但蔡佩軒完全不認同。她直言婚後生活其實比想像中更美好，雖然看到彼此最真實的一面，但心裡反而變得更踏實、更有安全感。正因為 J 先生內在極度穩定，她在婚後的心，也更沉穩、安心許多。

兩人的相處模式也甜到讓人羨慕。蔡佩軒自認是「浪漫派」，但 J 先生則是「會把浪漫付諸行動」。他會默默安排驚喜行程，像是蔡佩軒喜歡甜食，就偷偷策劃帶她參觀新加坡的冰淇淋博物館，讓她體驗冰淇淋吃到飽；重要節日會準備花束與巧克力；甚至婚後為了讓她適應新加坡生活，每週都會安排不同的約會，帶她慢慢熟悉這座城市。

針對外界關心的「寶寶喜訊」話題，她大方表示自己非常喜歡小孩，也常思考何時能迎來家庭新成員。不過她也坦承，生小孩是很大的責任，尤其目前仍有許多音樂目標想實現，因此希望再過一兩年、先享受兩人世界，再迎接新生命。至於小孩會像誰？她笑著說：「像誰都很好，J先生小時候超可愛，我小時候也不差。」夫婦倆的溫和性格，讓她相信未來的小孩一定也會繼承父母的好基因。

婚後，她在社群上分享一句讓粉絲深受啟發的話：「注意力，是你最重要的財富。」她透露過去常太拼命、壓榨自己，但現在開始調整步調，把注意力投注在身心健康上。她努力當一個睡滿八小時、用閱讀滋養心靈、繼續追求卓越卻不犧牲健康的自己。

