蔡佩軒越南行驚魂 慶生竟成意外住院

「學霸歌手」蔡佩軒1月23日剛滿31歲，她原本滿心期在越南會安古城浪漫度假，沒想到生日驚喜竟變「驚魂記」。原來，她在當地因急性腸胃炎突襲，讓網美行程瞬間變成臥床養病之旅，所幸休養後已無大礙，這段經歷讓她笑稱今年的生日超難忘。

邁入3字頭的蔡佩軒在社群上感性發文，大方擁抱年齡成長：「我們不該羨慕年輕人，而該羨慕年長者。」她認為變老不是失去，而是「蒐集意義」的過程，這番極具力量的「熟成宣言」讓不少網友大讚，這就是知性女神的魅力。

雖然身體一度微恙，但她對音樂的熱情不減，趁著生日周、正式揭曉全新音樂企劃，這次將大玩角色扮演，化身溫柔的「心靈藥劑師」，以〈傷心藥房〉為概念系列作品。

她表示，這系列每首歌都是她親手調配的「療癒處方箋」，專治各種心碎症狀。首波主打單曲〈白傷心了〉已上架。