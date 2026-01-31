蔡佩軒飛越南慶生 慘遇腸胃炎上演驚魂記
蔡佩軒日前迎來31歲生日，特地飛往越南會安度假慶生，原本沉浸在古城浪漫氛圍中，卻意外遇上急性腸胃炎，讓這趟生日之旅成了難以忘懷的「驚魂記」，所幸經過休養後，目前身體已完全康復。
在生日週蔡佩軒驚喜宣布啟動全新音樂企劃，將化身「心靈藥劑師」，希望透過音樂為歌迷開「療癒的藥單」，陪伴大家度過每個放不下卻仍努力前行的時刻。作為系列的第一帖〈白傷心了〉寫給那些以為時間可以沖淡一切，卻發現再怎麼努力仍放不下的人。
除了音樂上的療癒，邁入31歲的蔡佩軒也分享了一段極具力量的生日感言，她感性說：「我們不該羨慕年輕人，而該羨慕年長者。年輕人擁有的是未來的『可能性』，但年長者擁有的是過去的『現實』，那些付出的愛、忍受過的痛苦，以及真實活過的生命證據。」
