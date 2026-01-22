蔡佳欣攜手林孟羽以實際行動傳遞溫柔力量 「公益捐助」為生命築起支持網
【警政時報 江雁武／台中報導】在社會快速變動的節奏中，仍有人選擇放慢腳步，為生命留下被理解與被接住的空間。現任寶山雍盛股份有限公司董事長、雍華閣珠寶與寶山生醫品牌創辦人，同時也是蘭承國際蘭馨交流協會創會理事長的蔡佳欣女士，115年1月22日攜手雍傳琦興業有限公司董事長林孟羽女士，一同前往位於台中市的「台灣家庭生命關懷協會」進行愛心捐款，以實際行動支持未預期懷孕女性，盼為她們在生命關鍵時刻，築起一張溫柔而堅實的支持網。
雍華閣由深諳古玉文化的蔡佳欣女士創立。她深受自然與歷史薰陶，從收藏中體悟到藝術品因情感傳承而珍貴。在與翡翠的深刻共鳴下，她看見其清雅與壯麗並存之美，決心創立此平台，延續翡翠的文化生命。品牌以「和氏獻璧」的知音精神為核心理念，傳承玉石象徵的品德與權威。翡翠作為跨越時空的藝術載體，雍華閣以匠心融合傳統與現代設計，將其轉化為可佩戴、珍藏的傳世之作，伴隨每位珍視者銘記重要時刻。我們致力於讓這份源自天地的美好，成為代代相傳的情感寄託。
台灣家庭生命關懷協會由創辦人 Gloria 與 Lena 共同成立，長期關注未預期懷孕女性所面臨的心理壓力、家庭衝突與社會現實挑戰。協會秉持「陪伴而非替代決定」的核心精神，透過一對一諮詢、情緒支持、社會資源連結與長期陪伴，協助女性在恐懼、焦慮與不安之中，重新看見選擇的可能性。
協會指出，許多女性在未預期懷孕當下，往往因資訊不足或外在壓力而陷入倉促決定，因此協會特別重視完整資訊的提供與陪伴式對話，讓當事人能在被理解、被尊重的狀態下，為自己與生命做出最合適的選擇。若女性選擇將孩子生下來，協會更會持續陪伴母親與孩子至三歲，期間提供母嬰生活物資、育兒協助與社會資源整合，實質減輕家庭照顧與經濟壓力。
蔡佳欣女士表示，女性在面臨未預期懷孕時，所承受的往往不只是身體變化，更包含來自家庭、關係與社會的多重壓力。「今天親自走進台灣家庭生命關懷協會，深入了解他們長期投入的服務內容，讓我非常感動。這些母親不是不努力，而是在某個人生節點，需要有人願意陪她們走一段路。」
她也指出，公益不應只是一次性的善舉，而是長期關心與持續投入的累積。「希望透過這次的拋磚引玉，能讓更多企業與社會大眾，看見未預期懷孕女性的真實處境，一起加入關懷與支持的行列，讓溫柔成為一種可以被依靠的力量。」
林孟羽女士則分享，此次參與捐助行動，讓她更加深刻體會到「陪伴」的真正意義。她表示，支持未預期懷孕女性，並非只是提供物資，而是在她們最脆弱、最無助的時刻，給予一份「被接住」的安全感。「當社會願意多給一點理解與時間，就有可能改變一個家庭，甚至一段生命的未來。」她期盼，未來能有更多企業、專業人士與民間力量匯聚，形成更完整且穩定的支持系統。
協會創辦人 Gloria 表示，家庭生命關懷協會成立的初衷，就是希望在女性面臨懷孕恐懼與不安時，能清楚知道「她們不是孤單的」。她指出，許多個案在最初接觸協會時，往往情緒低落、缺乏信任感，但透過長時間的陪伴與理解，逐漸重拾自我價值與生活方向。
目前協會除提供陪伴與諮詢服務外，也誠摯邀請社工、諮商師、心理師、醫療與法律相關專業人士加入志工行列，攜手為未預期懷孕女性提供更全面、多元的支持，讓服務不僅止於眼前困境，更能延伸至長期生活穩定與親職能力建立。
此外，協會也呼籲醫療院所在面對未預期懷孕個案時，能提供完整且中立的衛教資訊，並給予三至五天的冷靜思考時間，避免在倉促或高壓情境下做出不可逆的決定，讓當事人能在充分理解與尊重中，為自己與生命做出選擇。
台灣家庭生命關懷協會感謝蔡佳欣女士與林孟羽女士的慷慨捐助，表示這份支持不僅為協會注入重要資源，更象徵企業與社會力量對生命議題的重視與回應。協會期盼，透過更多像這樣的實際行動，讓社會看見：每一個生命的抉擇，都值得被溫柔對待。
