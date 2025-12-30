蔡依林、五月天、BABYMONSTER、CHEN、崔立于⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/30~1/4
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！五月天在台中洲際棒球場舉辦六場演唱會，本周從12/31跨年場繼續！幾點入場？周邊商品資訊？蔡依林大巨蛋演唱會連唱三天，12/30至1/1每晚熱力開唱！幾點開始？入場須知？人氣韓團BABYMONSTER以扎實唱功和舞台實力擄獲全球粉絲，將在台北小巨蛋帶來兩場演出！EXO主唱CHEN以個人之姿登台，將演唱哪些歌曲？周三（12/31）跨年夜，全台各地都有跨年晚會登場，你準備好衝哪一場了嗎？此外還有台灣男孩崔立于、陳昇、李旼赫、NEXZ、宋德鶴、福夢 FUMON等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【12/30~1/4演唱會/活動整理速看】
12/30（二）
蔡依林｜臺北大巨蛋｜19:30｜Day1
12/31（三）
蔡依林｜臺北大巨蛋｜19:30｜Day2
陳昇｜台北國際會議中心 TICC｜20:30
五月天｜台中洲際棒球場｜21:15｜Day1
1/1（四）
五月天｜台中洲際棒球場｜18:30｜Day2
蔡依林｜臺北大巨蛋｜19:30｜Day3
1/2（五）
BABYMONSTER｜台北小巨蛋｜19:30｜Day1
李旼赫｜HANA SPACE｜20:00｜Day1
1/3（六）
崔立于｜WESTAR｜14:00
CHEN｜台北國際會議中心 TICC｜15:00
李旼赫｜HANA SPACE｜15:00｜Day2
NEXZ｜台大綜合體育館｜17:00
宋德鶴｜Zepp New Taipei｜18:00
BABYMONSTER｜台北小巨蛋｜18:00｜Day2
五月天｜台中洲際棒球場｜18:30｜Day3
1/4（日）
福夢 FUMON｜Legacy TERA｜18:00
五月天｜台中洲際棒球場｜18:30｜Day4
🗓️ 12/30（二）
蔡依林演唱會幾點開始？哪裡買票？｜Day1
蔡依林今年推出暌違6年的新專輯《Pleasure》，宣布在臺北大巨蛋連唱三場！本週三（12/30）首場開唱，門票一票難求。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜臺北大巨蛋（怎麼去：捷運國父紀念館站5號出口）
開唱前請注意：入場須知、注意事項一次看
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
🗓️ 12/31（三）
蔡依林跨年演唱會入場時間？有賣周邊嗎？｜Day2
蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會 12/31 第二場登場，雖然是跨年夜，但 Jolin 依舊是 19:30 準時開唱，不留粉絲在大巨蛋跨年，但在煙火施放前將用音樂陪伴大家一起熱力迎接新年！（來聽歌）
時間、地點：19:30｜臺北大巨蛋（怎麼去：捷運國父紀念館站5號出口）
開唱前請注意：入場須知、注意事項一次看
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
五月天演唱會地點？幾點入場？｜Day 1
五月天於12/27起在臺中洲際棒球場舉辦6場《五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版》，12/31跨年場一票難求，要與五迷共同迎接2026年。（來聽歌）
時間、地點：21:15｜台中洲際棒球場（怎麼去：台中火車站轉乘58路崇德幹線在臺中洲際棒球場站下車）
開唱前請注意：入場須知、交通方式一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
陳昇跨年演唱會線上看？買票連結？
陳昇連續第31年與歌迷共度跨年演唱會，今年以《我不是搖滾歌手》為演唱會主題，陳昇曾說，覺得自己不是個搖滾歌手，「因為尚未抵那股氣質」，若一定要說，也許他更接近一位吟遊詩人？今年就和陳昇一起分享音樂與人生故事，用陳昇式浪漫與幽默歡度跨年夜。（來聽歌）
時間、地點：12/31（三）20:30｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：請依票面時間入場
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
全台跨年晚會卡司整理！電視轉播轉台攻略
台北跨年：KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪 👉北部跨年攻略
新北跨年：華莎、Baby DONT Cry、樋口愛、蕭煌奇、蘇慧倫 👉北部跨年攻略
桃園跨年：Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐 👉北部跨年攻略
雲林跨年：HIGHLIGHT、羅志祥、艾怡良 👉中部跨年攻略
台中跨年：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、麋先生、TRASH 👉中部跨年攻略
嘉義跨年：頌樂、林美秀、許富凱 👉中部跨年攻略
高雄跨年：權恩妃、告五人、八三夭、Lulu、滅火器 👉南部跨年攻略
台南跨年：STAYC、ALL(H)OURS 、鈴木愛理 、理想混蛋、9m88 👉南部跨年攻略
屏東跨年：丁噹、鳳小岳&壓克力柿子、婁峻碩、梁文音、草屯囝仔 👉南部跨年攻略
台東跨年：張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏 👉東部跨年攻略
花蓮跨年：Czecho No Republic、李聖傑、Ozone、VERA 👉東部跨年攻略
轉台攻略：跨年晚會直播／轉播平台整理
1/1（四）
五月天演唱會怎麼去？周邊活動？｜Day 2
五月天演唱會準備了絢爛舞美、巨型球幕、智慧螢光海等精美設計，展現五月天跨世代搖滾魅力！新年第一天延續昨晚的熱情，繼續在台中洲際棒球場熱唱。（來聽歌）
時間、地點：18:30｜台中洲際棒球場（怎麼去：台中火車站轉乘58路崇德幹線在臺中洲際棒球場站下車）
開唱前請注意：入場須知、交通方式一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
Jolin演唱會場次？大巨蛋怎麼去？｜Day3
新年第一天也有 Jolin 陪你度過！蔡依林時隔6年的新專輯，再度大膽挑戰自己，親身加入專輯的相關製作，掀起新一波音樂風潮。在臺北大巨蛋現場可以聽到Jolin帶來的全新舞台，還有多首經典歌曲，讓大巨蛋秒變大型KTV。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜臺北大巨蛋（怎麼去：捷運國父紀念館站5號出口）
開唱前請注意：入場須知、注意事項一次看
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
🗓️ 1/2（五）
BABYMONSTER演唱會有幾場？幾點開始？｜Day 1
韓國女團BABYMONSTER今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》上線不到2周，就累積1億觀看次數，年末頒獎典禮上的LIVE演出更是圈粉無數，讓台灣的粉絲也迫不及待想要感受現場演唱的魅力！（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
崔立于粉絲見面會在哪裡？共有幾個場次？｜Day 1
台灣男孩崔立于為圓偶像夢，前往韓國當練習生，2025年參加偶像男團選秀節目《BOYS II PLANET》，最終以第10名成績收獲不少人氣，如今他將帶著首次個人粉絲見面會光榮回台，與支持他的粉絲見面！（來聽歌）
時間、地點：19:30｜WESTAR（怎麼去：捷運西門站6號出口）
開唱前請注意：詳細福利兌換方式及入場須知將於 K-MONSTAR 官方社群公告。
售票系統：ibon 售票（SOLD OUT！）
李旼赫演唱會場次？幾點開始？｜Day 1
BTOB 成員李旼赫一連兩天在 HANA SPACE 帶來魅力全開的個人舞台演出，所有演出結束後，還有向全場觀衆進行Hi-Bye的活動！（來聽歌）
時間、地點：20:00｜HANA SPACE 花漾展演空間（怎麼去：捷運善導寺站3號出口步行約10分鐘）
開唱前請注意：彩排活動將於演出開始前1個半小時開放入場，一般觀眾可於30分鐘前入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
🗓️1/3（六）
崔立于見面會福利有哪些？WESTAR怎麼去？｜Day 2
台灣男孩崔立于雖然沒有以男團出道，但他今年正是以Solo歌手身份出道，發行首張單曲專輯《SWEET DREAM》，並展開巡迴粉絲見面會，台灣場原本只有1/3兩場，但台灣粉絲太熱情，因此加開1/2場次，為了與更多台灣粉絲見面。（來聽歌）
時間、地點：14:00、19:00｜WESTAR（怎麼去：捷運西門站6號出口）
開唱前請注意：詳細福利兌換方式及入場須知將於 K-MONSTAR 官方社群公告。
售票系統：ibon 售票（SOLD OUT！）
CHEN演唱會歌曲？幾點開始？
EXO 主唱 CHEN 帶著《Arcadia》巡迴演唱會來到台灣與EXO-L（官方粉絲名）見面，以他招牌的溫柔細膩聲線，以及穩定的高音實力，讓粉絲們沉醉於他最純粹的現場魅力，共同留下無可取代的美好瞬間。（來聽歌）
時間、地點：15:00｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：記得關注主辦社群，確認福利中獎名單與兌換方法。
售票系統：FunOne Tickets（現在買票還有機會！）
李旼赫演唱會入場時間？VIP福利有哪些？｜Day 2
BTOB 成員李旼赫雖然是隊內的Rap擔當，但歌唱實力同樣不容小覷，這次他以個人之姿來台，將帶來全新個人歌曲，用全能的舞台魅力征服台灣粉絲。（來聽歌）
時間、地點：15:00｜HANA SPACE 花漾展演空間（怎麼去：捷運善導寺站3號出口步行約10分鐘）
開唱前請注意：彩排活動將於演出開始前1個半小時開放入場，一般觀眾可於30分鐘前入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
NEXZ演唱會福利內容？還有票嗎？
南韓JYP娛樂推出的男團 NEXZ 將於1/3在台大體育館一樓舉辦《NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI》演唱會，這也是他們出道以來首次以完整體在台灣開唱。NEXZ 透過《Nizi Project Season 2》脫穎而出，以強烈舞台爆發力、多國語言能力與鮮明團體色彩吸引全球粉絲。這次首度在台北開唱，要與台灣的 NEX2Y（官方粉絲名）一起迎接新年！（來聽歌）
時間、地點：17:00｜台大綜合體育館（怎麼去：捷運台電大樓站2號出口步行10分鐘）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
宋德鶴《霞 GLOW》新專輯演唱會時間？演唱地點？
台灣情緒搖滾樂團宋德鶴推出全新專輯，並舉辦新專輯演唱會《霞 GLOW》，與歌迷朋友分享新歌現場演出。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：1樓站區還有少許票券可購買，把握機會！
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
BABYMONSTER演唱會周邊？入場時間？｜Day 2
韓國女團BABYMONSTER今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》上線不到2周，就累積1億觀看次數，年末頒獎典禮上的LIVE演出更是圈粉無數，讓台灣的粉絲也迫不及待想要感受現場演唱的魅力！（來聽歌）
時間、地點：18:00｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
五月天演唱會交通？有賣周邊商品嗎？｜Day 3
五月天台中演唱會即將步入尾聲，1/3第五場演出將繼續與歌迷打開音樂的「任意門」，搭乘回憶的「時光機」！五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，走訪23座回憶之城，繞世界一大圈，回到起點台中！（來聽歌）
時間、地點：18:30｜台中洲際棒球場（怎麼去：台中火車站轉乘58路崇德幹線在臺中洲際棒球場站下車）
開唱前請注意：入場須知、交通方式一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
🗓️1/4（日）
福夢 FUMON演唱會幾點開始？成員有誰？
福夢 FUMON 由主唱李浩瑋（Howard Lee）、鼓手陳王晧（Sunsays）、吉他手利惟庸（Tony Li）三人組成，樂團曲風穿插著搖滾、金屬、電子等不同的元素。《活著》演唱會12月從高雄起跑，1/4 在 Legacy TERA 登場。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：全場站席，需排隊入場，票卷序號不代表入場順序。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
五月天演唱會怎麼去？周邊活動？｜Day 4
五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站最後一場，除了場內的演唱會，包括台中捷運主題站、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，一起暢遊MAYDAYLAND宇宙。（來聽歌）
時間、地點：18:30｜台中洲際棒球場（怎麼去：台中火車站轉乘58路崇德幹線在臺中洲際棒球場站下車）
開唱前請注意：入場須知、交通方式一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
