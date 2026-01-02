蔡依林《我知道你很難過》唱到骨灰粉流淚 作曲人葉良俊有話要說

〔記者胡如虹／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林在大巨蛋演唱會元旦最終場演唱了出道歌曲《我知道你很難過》，讓一路支持她的「骨灰級」粉絲感動得淚眼大合唱，這首歌的作曲人葉良俊在新加坡看了粉絲在社群平台上傳的影片後，也大讚Jolin演唱會的狀況很好，連高音都易如反掌，比以往的版本還好聽。

Jolin在大巨蛋一連舉辦3場「PLEASURE 世界巡迴演唱會」，連日來在社群平台引起熱烈的討論，尤其是蔡依林演唱會沒有限制粉絲拍照、錄影，很多歌迷將演唱會的精采片段上傳到Threads，成為Threads這一週來討論度最高的演唱會。Threads上瘋傳最廣的影片，莫過於Jolin以「美杜莎」造型騎乘巨大金牛與踩在30公尺巨蟒頭上的特寫，還有4萬人齊聲合唱經典情歌的片段。

其中最大的驚喜亮點是Jolin在元旦最終場演唱的《我知道你很難過》，她在演唱這首出道的成名曲時，還特別提到「要唱給你們第一次認識我的歌」，讓現場歌迷直呼太幸運了，全場跟著大合唱，熟悉的旋律更是逼哭了骨灰級粉絲。演唱會後不少人在Threads抒發被《我知道你很難過》感動得流淚的心情，直指Jolin的歌聲陪伴多少人度過失戀的夜晚，感謝Jolin出現在他們的青春裡。

而《我知道你很難過》的作曲人，也是新加坡歌手葉良俊在社群平台看了歌迷上傳的影片後，忍不住讚美蔡依林的狀况很好，唱《我知道你很難過》的高音易如反掌，很穩也很有力，感覺她的唱功有大的進步。他甚至還說Jolin在大巨蛋演唱會唱的版本很到位，高音非常的清楚，比以往唱的版本還好聽。

新加坡音樂才子葉良俊除了幫蔡依林寫了出道神曲《我知道你很難過》、《什麼樣的愛》，他還幫張學友寫了《想和你去吹吹風》、《三天兩夜》；張信哲《太想愛你》、《怕冷》；張國榮《春夏秋冬》；梅艷芳《一生愛你千百回》；辛曉琪《女人何苦為難女人》；鄭伊健《感情用事》等歌，是華納版權公司的超級作者。

