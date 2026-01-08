蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍

網紅斯理亞拍片抨擊蔡依林演唱會充滿邪教儀式，遭蔡依林演唱會中國主辦單位正式提告。（翻攝自小紅書）

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。

蔡依林出道26年來，面對網路質疑多半選擇沉默或以作品回應，這次罕見動用法律行動。事件起因於有網友拍片影射《PLEASURE》演唱會舞台視覺涉及邪教、光明會等陰謀論。

天后蔡依林去年底圓滿完成大巨蛋演唱會。（凌時差提供）

針對相關說法，蔡依林中國演唱會合作單位「永稻星文化娛樂」發布律師聲明，直指相關影片屬於惡意揣測、斷章取義與不實解讀，已對藝人名譽造成實質傷害，要求平台刪除侵權內容，保留法律追訴權。

經查，其中一個遭提告的帳號「斯理亞」，其真實身分為梁曉珺（Celia Liang），澳籍華裔歌手，曾於2009年參加第五屆《超級星光大道》，並在總決賽拿下季軍。

昔日星光幫季軍 為何成為被告？

梁曉珺發布的影片，將演唱會的藝術視覺符號解讀為特定宗教或陰謀論象徵，被團隊認定已超出正常評論範疇。律師聲明也強調，網路並非法外之地，任何人都不得以造謠、誹謗方式侵害他人權益。目前梁曉珺的小紅書平台看不到相關影片，內容已被轉傳至其他平台，持續引發網路討論。

