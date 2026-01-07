蔡依林不忍了！點名網友開告 粉絲嗨翻：終於

天后蔡依林（Jolin）日前在臺北大巨蛋跨年連唱3場演唱會。（圖／翻攝自蔡依林IG）





天后蔡依林（Jolin）日前才在臺北大巨蛋跨年連唱3場演唱會，巡演官方微博今（7日）發出嚴正聲明，指近日有部分網路用戶針對演唱會內容「惡意揣測、斷章取義、不實解讀」，並散布虛假、誤導性資訊及侮辱性言論，已嚴重損害藝人名譽與合法權益，團隊決定啟動法律程序，將對相關帳號追究責任。

官方聲明中並點名一名中國網友，指其在事件中散布不實訊息、進行人身攻擊，團隊已完成蒐證並通知平台刪除侵權內容，強調對侵權行為「零容忍」，後續將依法提告、不再姑息。

蔡依林巡演微博發布聲明。（圖／翻攝自微博）

聲明中強調網路空間並非法外之地，任何人不得以造謠、誹謗等方式侵犯藝人及他人名譽權等權利，團隊將持續切斷不實資訊傳播鏈，維護健康的網路環境。

許多網友紛紛表示「我的天啊，活久見」、「拒絕任何營銷號及個人等對蔡依林的惡意抹黑造謠！」、「太感人了，這麼多年第一次告黑」、「天吶，這麼多年了，居然這麼多學會告黑了」、「很好，終於有行動了，保護好蔡依林，不要讓別人一直造謠她！」。



