蔡依林不熬夜也不吃這個！難怪凍齡身材好 親自分享演唱會養生護嗓秘招

記者鄭尹翔／台北報導

天后Jolin蔡依林近日在台灣跨年檔期火力全開，於台北大巨蛋舉辦第二場《Pleasure》世界巡迴演唱會，而她多年維持凍齡與高強度舞台體力的關鍵也隨之曝光。蔡依林親自透露，自己長年遵循「不吃味精」的飲食原則，不只為了健康，更是為了確保演出時的最佳狀態。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林坦言，味精容易讓人口渴，擔心在台上表演時會頻繁想找水喝，影響整體演出節奏與情緒流動，因此刻意避開含有味精的食物。為了應付密集演唱會行程，她在備戰期間特別調整飲食，多攝取海鮮補充蛋白質與體力，以維持舞台上的爆發力。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

談到最強大的後援，蔡依林甜笑提及媽媽的貼心照顧。原來蔡媽媽在演唱會期間，每天早晚都固定為她燉煮魚湯與雞湯，細心為女兒補身，也成了她保持體力與好氣色的重要關鍵之一。

首次攻上台北大巨蛋，蔡依林的製作規格同樣毫不手軟。此次《Pleasure》世界巡演總製作費高達新台幣9億元，打造出宛如「愉悅宇宙」般的舞台視覺，更創下華語樂壇演唱會史上新高紀錄。其中光是各式華麗巨型道具就斥資1.7億元，震撼效果讓歌迷狂讚「根本是奧運開場」、「完全是奧運等級的演唱會」。

