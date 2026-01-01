蔡依林不藏了！踏上30公尺巨蟒飛天 征服大巨蛋心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林的大巨蛋演唱會順利落幕，這次開唱她的巨型道具掀起話題，足凳30公尺長的巨型蟒蛇升天噱頭十足，昨晚她在演唱會後受訪吐露真實心聲，坦言站在蟒蛇上心情毫不緊張，「走得越快我就越開心，很像是海盜船的感覺。」

為了演唱會踏上巨蟒飛天，Jolin顯得老神在在，她表示：「我第一次在彩排就很估溜。」完全沒有懼高的問題。首次站上台北大巨蛋，Jolin坦言唱完3場有些不過癮，「我覺得好像還可以再多唱幾場的感覺，這個秀演出時間很短 ，感覺很熟悉，已經彩排到複習都很輕鬆。」她更感謝團隊的全力相挺。

蔡依林演唱會慶功。(記者胡舜翔攝)

前陣子Jolin都是台北及台中來回奔波彩排，她說：「車程都在睡覺，第一天(演唱會後)感受太嗨，睡不著。」結果隔天開唱之前，晚上7點她突然很想睡覺，乾脆在後台關燈小睡15分鐘補眠，非常率性。

蔡依林演唱會慶功。(記者胡舜翔攝)

提到完成3場大巨蛋演唱會，Jolin笑說：「下台馬上預約了做spa的療程。」她透露第一天開唱壓力最大，有種像是見公婆的感覺，興奮多過於緊張，非常期待歌迷看到演唱會之後的反應。

