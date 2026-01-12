蔡依林中國巡演遭指「陰間美學」再惹議 上百封檢舉信殺到衝熱搜

挺過網紅斯理亞抹黑扯邪教，蔡依林即將在中國開唱又傳有上百封檢舉信投訴。（翻攝網路）

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會宣布即將前往中國大陸開唱，網紅斯理亞（梁曉珺）扯上「邪教」惹議、主辦方揚言提告後，北京鳥巢6月13、14日場次已通過審批。但近來該場次再遭「怪誕詭異」、「陰間美學」等抹黑，又傳出上百封檢舉信已寄到各地文旅單位，事件並登上熱搜。

不過多數粉絲力挺蔡依林，「美感超前，理念超前」、「說真的，同時被幾百人舉報，大概就是有組織、有預謀的行為」、「檢舉？吃飽撐著？你不看多的是人看」等留言刷一排，也有人認為這次的舞台設計與敘事手法，是近年華語大型演唱會少見的突破嘗試。

回顧中國大陸博主「八醬日常」貼出多張截圖稱，有人於2026年1月9日向相關部門提交檢舉信，他也轉貼部分留言，如「不要歐美文化、不要光明會」、「看著不舒服」、「免費都不去看」等，迅速引爆討論。

爭議焦點多集中在舞台視覺解讀，有人把機械蛇、特技橋段與舞台美術牽強連結到「宣揚西方宗教」、「吸取觀眾運氣」、「獻祭」等說法，並延伸出抵制論調。相關內容在不同平台反覆轉載，情緒性語言也讓討論逐漸失焦。

面對風波，大陸主辦單位「永稻星娛樂」於1月7日已發聲明，強調演唱會內容皆依法完成審批，並無宗教暗示，舞台靈感源自15世紀名畫《人間樂園》，機械蛇象徵「欲望、循環與重生」，並保留法律追訴權。

此外，北京市文旅局亦公告，受理單位於2025年12月30日提出申請，經審查符合法定條件，依《營業性演出管理條例》准予許可，並認定與宗教無關。

