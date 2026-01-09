蔡依林主辦告梁曉珺！陳沂嘆「不是聰明操作」喊沒必要：讓糊咖變流量王
娛樂中心／綜合報導
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，並宣布展開中國14城巡演，不料卻遭抖音網紅梁曉珺（帳號斯理亞）拍片質疑演唱會涉及宗教宣傳，暗指恐違反中國法規，主辦單位隨即對梁曉珺提告回擊。對此，網紅陳沂發文評論事件，直言蔡依林的主辦單位「並不是一個聰明的操作」，反而替對方製造了龐大聲量。
陳沂指出，蔡依林演唱會以「七宗罪」為藝術主題，本就屬於創作詮釋範疇，外界各自解讀並不構成法律問題，若進入司法程序，反而容易形成「法院認證」的風險。她也直言，網路上討論者不只梁曉珺一人，卻只挑她提告，等於讓原本聲量不高的對方瞬間躍上熱搜，「本來是糊咖，現在直接被送上流量高峰。」
陳沂也認為，若蔡依林擔心此事影響中國巡演，事實上北京鳥巢場已過審，其餘城市也陸續申辦中，顯示官方態度已經說明一切，實在沒有必要再用提告方式讓「邪教」相關話題持續延燒。
她坦言自己是蔡依林粉絲，但仍認為這次提告行動策略失當，「除非妳是想捧梁曉珺，不然這真的不是一個聰明的選擇。」並感嘆蔡依林本身就是流量體，不需要再用司法手段替他人創造曝光。
