蔡依林五月天阿妹跨年在台灣 超大咖追星地圖曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿妹」張惠妹、「Jolin」蔡依林、五月天以及陳昇等大咖今年跨年都在台灣，阿妹年末親自坐鎮家鄉台東開唱，親自錄製航空公司的廣播影片宣傳，給足歌迷驚喜。Jolin跨年連唱3天，首次站上台北大巨蛋的她舉辦最新巡演，將與12萬名歌迷同歡。

台北及台中跨年有天后助陣，至於台中則有天團五月天在洲際棒球場的6場演唱會，阿信才結束與F3的演唱會，本週六又要回歸五月天的主唱身份開唱，行程滿檔令歌迷感到很心疼。

＊五月天：5525+1主題回到那一天25 週年巡迴演唱會台中站「新年快樂版」

地點：台中洲際棒球場

場次：12月27、28、31日以及明年1月1、3、4日

＊蔡依林：「PLEASURE」世界巡迴演唱會

地點：台北大巨蛋

場次：12月30日、12月31日及明年1月1日

＊張惠妹：「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：東！帶我走」跨年演唱會

時間：12月31日

地點：台東市國際地標

卡司：張惠妹壓軸，還有A-Lin、葛西瓦、玖壹壹、桑布伊、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、Saya等歌手

陳昇跨年夜登上台北國際會議中心開唱。(記者潘少棠攝)

＊陳昇：我不是搖滾歌手跨年演唱會

地點：台北國際會議中心

時間：12月31日

