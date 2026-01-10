蔡依林今登金唱片再踩蛇？大方給答案 洩45歲真實狀態

45歲天后蔡依林（Jolin）繼上周首登台北大巨蛋連開3場演唱會成功後，今(10日)將再度受邀韓國的金唱片頒獎典禮再登大巨蛋。外界好奇她除了當頒獎嘉賓外是否會表演？而她在大巨蛋的慶功宴已表示「不會表演」，也因這次演唱會中的巨蛇是「PLEASURE」世界巡演限定，不會再請巨蟒現身。

蔡依林2015年曾受邀登上韓國MAMA頒獎典禮舞台，當時她全開麥演唱〈Play 我呸〉曾引發韓國網友討論，更早年也曾受邀參加MTV ASIA AWARD表演〈舞孃〉，震驚海內外粉絲。據《自由時報》報導，她先前圓滿結束「PLEASURE世界巡迴演唱會」大巨蛋場慶功宴時，說明這次出席金唱片頒獎典禮沒有安排表演橋段，相關的道具如蛇、金豬等布景橋段，都是她個人演唱會限定的道具，不會在金唱片上出現。

而昨許哲珮、江美琪一前一後曬出她們與蔡依林「三姝聚會」的照片，許哲珮說：「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！最愛我身邊溫暖有才的女孩女孩」，江美琪寫下：「女孩們的聚會，能量補滿」，粉絲回應：「同屆的同學，不過MTV已經關台了」、「當年的卡位戰冠亞軍耶、我也有去比」、「看到這組合會想到新聲卡位戰」、「看到三位一直關係那麼好，太感動了」。

此外，週刊報導蔡依林揮別蔡依林舊愛錦榮後，曾希望身邊朋友可以幫她多牽線新朋友，但因她生活圈太小又單純，加上自身的天后社經地位背景，想求有新男性友人非常困難，她自己受訪時也曾表示不太容易，「需要跳出舒適圈才有可能吧。」

