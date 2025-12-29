蔡依林來過！台北知名夜店被「高房租＋年輕人不喝」壓垮 傳年底熄燈

生活中心／賴俊佑報導

台北信義區知名夜店Belle's in Taipei，傳出因不堪負荷高額房租、酒客跑吧模式改變，將於今年底收攤，Belle's in Taipei不僅是外國觀光客來台必訪景點之一，更吸引多名藝人朝聖，天后蔡依林也曾在此取景拍攝MV。

Belle's in Taipei於2019年7月開幕，舊址藏身台北市東區延吉街採會員制，後續搬到信義區商場採售票制，主打扮裝皇后、GOGO BOY及辣妹熱舞表演，紅絨布幕、鋼管、圓形舞台打造台版「舞孃俱樂部」，藝人包括柯震東、禾浩辰都曾朝聖。

華語天后蔡依林的MV《親愛的對象》也在此取景，蔡依林化身DJ帶嗨氣氛，祖孫圓夢故事感動歌迷，另外平民天后徐懷鈺在《來都來》MV一人分飾4角挑戰唱跳。

Belle's in Taipei粉專近日公布即將熄燈，有媒體報導因不堪負荷高額房租，加上年輕人飲酒模式改變，轉戰信義街邊酒吧和大縱酒，因此將於跨年夜熄燈，也有多位酒客在Threads表示，今年12月就已經提前結束營運，知名酒吧落幕，也見證信義飲酒文化變遷。

