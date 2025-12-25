蔡依林備戰大巨蛋 先推快閃艙暖場

蔡依林開唱前夕搶先推出「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」暖身。凌時差提供



蔡依林（Jolin）12月30至1月1日一連3天將登大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，明（12╱27）起搶先推出「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間與周邊商品販售，讓粉絲彷彿親身走進她所構築的愉悅宇宙。

快閃艙以「PLEASURE」為核心概念，打造沉浸式體驗專區，現場完整展出 《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，更驚喜曝光演唱會視覺概念唯美造型，明起至1月1日上午10點至晚間7點在遠東Garden City門口廣場登場，周邊商品的下單與取貨則可至艙外的周邊販售區「站點A」辦理。

此外，3天演唱會在大巨蛋B2 GATE5附近也特別加開「站點B」，讓歌迷一進場就能先搶一波周邊；而針對已進場的觀眾，大巨蛋B1驗票口後也規劃「站點C」與「站點D」，開放至演出結束。

演唱會倒數讀秒，Jolin自結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程後也馬不停蹄回台繼續排練，月中已提前進入大巨蛋做實地彩排，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，就是希望為歌迷端出一場零死角、零冷場的感官盛宴。

