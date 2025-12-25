蔡依林備戰大巨蛋 「快閃艙」明起暖場

記者王丹荷／綜合報導

JOLIN蔡依林將在12月30、31及明年1月1日，一連3天登臺北大巨蛋開唱，演唱會倒數之際，她搶先送上最狂耶誕驚喜、平安夜無預警宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，提前帶領歌迷走進《PLEASURE》的感官世界。

沉浸式體驗限時開放

快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造沉浸式體驗專區。完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，更驚喜曝光演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」明起至明年1月1日每日10時至19時在遠東Garden City門口廣場（光復南路117巷） 登場；活動當天9時起開放排隊，於10時起分梯次入場，每梯次限15人、體驗時間30分鐘，錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。

JOLIN首唱大巨蛋，演唱會周邊商品的預購也掀起搶購風潮，第一波周邊商品預購在開放後24小時全數完售，二波預購已於22日推出，將開放至明年1月1日，配合演唱會檔期，同步規劃多個周邊商品實體販售據點，並於臺北大巨蛋場內外同步開賣，讓更多歌迷都能順利把「愉悅」帶回家。

大巨蛋開唱倒數，蔡依林提前進駐大巨蛋密集彩排。（凌時差提供）

蔡依林將一連3天登臺北大巨蛋開唱。（凌時差提供）