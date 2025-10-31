蔡依林備戰年底大巨蛋！飛洛杉磯閉關1個月魔鬼訓練 連開3場迎戰4萬人

記者鄭尹翔／台北報導

天后蔡依林（Jolin）為迎接年底《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北站，全力備戰中！她宣布將於11月飛往美國洛杉磯展開為期一個月的「閉關魔鬼訓練」，為首次登上台北大巨蛋三連唱的壯舉調整至最佳狀態，誓言以最極致的體能與舞台能量迎戰四萬名觀眾，共度跨年音樂盛典。

這次【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】將於2025年12月30日、12月31日與2026年1月1日一連三天舉辦，蔡依林出道26年首度唱進大巨蛋，象徵她在華語樂壇再度突破自我。Jolin透露，《PLEASURE》巡演將結合音樂、舞蹈與視覺藝術，打造一座充滿慾望與快樂能量的「人間樂園」，邀歌迷共同沉浸於奇幻的愉悅宇宙。

為了迎戰這場規模高達四萬人的巨蛋舞台，蔡依林決定赴美閉關鍛鍊。據悉，她將在洛杉磯進行體能訓練、舞蹈排練及呼吸控制訓練，並與國際製作團隊密集討論舞台細節，確保每個動作、燈光與節奏都達到世界級水準。Jolin坦言：「隨著舞台升級，挑戰也更大，我希望能以全新的狀態回到台北，用最真實的能量感染大家。」

此次《PLEASURE》巡演再度邀請澳洲導演團隊 Squared Division 攜手打造，全新舞台設計將以主舞台、延伸舞台與環場舞台連結觀眾，讓Jolin能近距離互動、創造最強視覺震撼。

此外，她的演唱會主題靈感來自十五世紀畫家波希的畫作《人間樂園》，象徵人類在「慾望與愉悅」間的掙扎與釋放。Jolin希望透過音樂傳達「愉悅不是罪、慾望值得被擁抱」的訊息，邀請觀眾一起在她的「人間樂園」中找回真實的快樂。

【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】

國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票：11/22 上午10:00

台灣大哥大購票專區：11/22 中午12:00

JOLIN官網會員限量預購：11/22 下午2:00–晚上10:00

全面開賣：11/23 中午12:00（KKTIX售票系統）

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林預告：「這次閉關訓練只是開始，真正的爆發將在大巨蛋上演！」天后再度展現她不斷自我挑戰的精神，準備以最強能量燃炸跨年夜，帶領全場觀眾一同進入屬於她的音樂樂園。

