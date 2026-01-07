蔡依林傳私下求友徵對象 至今沒人來電2大主因曝光

天后蔡依林（Jolin）日前首度攻台北大巨蛋成功，她與製作團隊砸下9億台幣打造愉悅宇宙，主旨在傳達正視「慾望與愉悅」，今(7日)週刊報導，而蔡依林為了準備這場演唱會，不僅克制食慾，就連眾人關注的「情慾」似乎也沒新歡出現，傳聞其實蔡依林有請友人幫忙介紹新朋友，但因兩大條件讓天后難找伴。

據《鏡週刊》報導，45歲的蔡依林揮別舊愛錦榮後，曾希望身邊朋友可以幫她多牽線新朋友，但因她生活圈太小又單純，加上自身的天后社經地位背景，想求新男性友人非常困難，她自己受訪時也曾表示不太容易，「需要跳出舒適圈才有可能吧。」

蔡依林過去最知名的緋聞男友就是「周董」周杰倫，兩人還在周董結婚前上演雙J世紀同框舞台；至於和彭于晏一度傳出秘密復合，但彭于晏工作室去年中就駁斥否認，還指出此事「造成極大困擾」，並表示：「這些捏造並持續擴散的消息，雖荒謬至極，卻三人成虎。彭于晏先生及其團隊本希望以低調克制的方式處理，避免為無端編造的謠言提供更多的熱度與關注，但謠言並沒有隨著時間的推移而消散，反而愈演愈烈，逐漸成為輿論熱點。」強調將請律師蒐證提告。

而蔡依林2010年因拍MV和錦榮假戲真做交往，相戀6年後宣告分手，主因和男方家庭觀念傳統、要求冠夫姓、財產分配有關，還有成為「后的男人」引來的媒體關注壓力。蔡依林經紀人後來證實，兩人是好聚好散，仍是好朋友，蔡依林接受雜誌專訪談過去感情時，認為過去在關係中被耗盡、被需求以為那是愛，後來才發現是害怕被遺棄的犧牲，如今已經看清。

