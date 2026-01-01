蔡依林元旦獻驚喜彩蛋美瘋！ 大巨蛋加場太難約喊話粉絲：打電話給我

【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）一連三天站上大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，今（1日）元旦場是最終場演出，她笑說知道粉絲都喊話加場，「我也很想，但是大巨蛋真的太難約了！」她也坦言第一天演唱會都在看觀眾的反應，尤其周杰倫幫她寫的〈說愛你〉很受歡迎，驚訝表示：「沒想到〈說愛你〉比〈日不落〉還紅。」

蔡依林一連三天站上大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林化身「魔女莉莉絲」，頂著巨型暗黑翅膀站上三層樓高演唱〈惡之必要〉，並站在10公尺長的禁忌之劍。在情歌橋段則是換穿全黑品牌訂製服，以齊劉海新造型從「真相之書」中走出，深情獻唱〈玫瑰少年〉、〈天空〉 、〈檸檬草的味道〉，還加碼獻唱出道曲〈我知道你很難過〉等經典歌曲，讓現場死忠鐵粉嗨到不行。

蔡依林華麗造型讓粉絲驚呼連連。（圖／凌時差提供）

她一連三天在大巨蛋開唱，砸9億打造華麗舞台，包括慾望巨蟒、豪華的4噸巨豬、巨型金牛，高達10公尺的禁忌之劍等，讓台下粉絲驚呼連連。她今笑說自己第一天演唱會時也很激動，「我都在觀察大家有沒有被嚇到？」還笑說有朋友來看，看到金牛驚呼：「好大一隻大象」，讓她笑翻。



她笑說下午舉辦彩排見面會時，有粉絲問她能不能加場，她也回應粉絲加場願望，「我也很想加場，如果你哪天經過大巨蛋，發現沒有活動，趕快打電話給我，我馬上衝進來表演！」直呼大巨蛋檔期真的不好約。不過她也承諾，「一約到（檔期）我馬上通知你們好不好？」

蔡依林演唱會上化身魔女莉莉絲。（圖／凌時差提供）

