蔡依林元旦站金豬撒幣 3600萬道具從美包機來台

（中央社記者王心妤台北1日電）歌手蔡依林今晚舉辦第3場台北大巨蛋PLEASURE演唱會，她站上耗資新台幣3600萬元打造、從美國包機來台的大道具「貪婪金豬」熱唱，金豬噴出假鈔與觀眾互動，讓歌迷驚呼聲不斷。

蔡依林演唱會各種大型動物道具出籠，她頂著暗黑翅膀的「魔女莉莉絲」造型，站上3層樓高、10公尺長「禁忌之劍」舞台半懸空登場演唱「惡之必要」、「特務J」、「大藝術家」、「你也有今天」等。蔡依林也向粉絲喊話：「我回來找你麻煩了，你開心嗎？」

主辦單位透露，利劍道具相當重，搬運時也成為舞者的體能考驗。蔡依林彩排時笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子。」

蔡依林隨後換上金色「魅慾女王」造型，站上大道具「貪婪金豬」高唱新歌Bloody Mary，隨著歌詞唱到money money，金豬化身吐鈔機。金豬轉身後，舞台變成名畫「最後的晚餐」，12名舞者高舉蔡依林臉孔的立體蛋糕高唱「甜秘密」，並在Woman's Work、「美人計」中為第2章節劃下句點。

主辦單位透露，金豬道具耗資3600萬元打造，且必須包下整架貨機才能來台，堪稱名副其實的「金豬」。（編輯：張雅淨）1150101